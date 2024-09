Zelenskyj: Rakety mířící na Izrael Západ sestřeluje. V případě Ruska se o tom bojí i mluvit

V Česku má intenzivně pršet až do pondělní noci. Odborníci varují, že by za určitých okolností mohlo dojít k opakování povodňových situací z let 1997 a 2002. Premiér Petr Fiala proto svolal Ústřední krizový štáb, který se v pátek ráno sešel na ministerstvu vnitra za přítomnosti šéfa resortu Víta Rakušana.