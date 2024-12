Charakter počasí se v týdnu změní. Meteorologové popsali, jak se to projeví

Podle meteorologů se ve čtvrtek výrazně změní charakter počasí. Denní teploty se budou držet kolem nuly, případně i pod nulou, a to v závislosti na tom, jak chladný vzduch se do Česka dostane. Druhý lednový den má být také dost větrný.

"Jedním z paradoxů tohoto ochlazení bude i to, že sice se nad naším územím bude nacházet ve vyšších hladinách mnohem chladnější vzduchová hmota, na některých místech ale i tak nemusí být tak chladno, jako třeba v mrznoucích mlhách posledních dní. Třeba na severu Čech teploty nepřesáhly odpoledne leckde ani -2 stupně," uvedl ústav na sociální síti X.

Přesto má jít o velkou změnu počasí, kdy se i zvýší potenciál výraznějších sněhových situaci, zvlášť v případě, kdy by přes Česko během víkendu přecházely jednotlivé frontální vlny. "Právě přes víkend se může přechodně mírně oteplit, ale to zatím není příliš pravděpodobná varianta," konstatovali meteorologové.

Celkové nastavení synoptické situace podle nich nahrává delšímu období nízkých teplot, které by mohlo trvat minimálně i na začátku příštího týdne. Sever Atlantiku by totiž měla blokovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku a po její přední straně by měl do Česka proudit arktický vzduch. "Není vyloučeno, že velmi chladné počasí vydrží i déle," dodali experti.