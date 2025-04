Američané testují Moskvu ohledně míru. Rubio řekl, kdy má být jasno

"Testujeme, abychom viděli, jestli Rusové mají zájem o mír," řekl Rubio podle deníku Guardian. "Jejich činy, nikoliv slova, ukážou, jestli to myslí vážně, nebo ne. Chceme to zjistit radši dříve, nežli později," sdělil ministr novinářům po jednáních se spojenci z NATO.

Podle Rubia se musí Rusové rozhodnout, zdali to s mírem na Ukrajině myslí vážně. "Pokud je to zdržovací taktika, Trumpa to nezajímá. Brzy to budeme vědět, během týdnů, nikoliv měsíců," podotkl blízký spolupracovník amerického prezidenta.

Šéf americké diplomacie zároveň mluvil smířlivějším tónem vůči Kyjevu, když zmínil, že Ukrajinci ukázali, že jsou ochotni přijmout příměří.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek znovu vyzval Američany k tomu, aby na Rusko vyvinuli tlak a donutili ho k uzavření mírové dohody. Stalo se tak po ruském útoku balistickou střelou na Kryvyj Rih, který nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezi oběťmi bylo i několik dětí.

"Je tu jediný důvod, proč tohle pokračuje. Rusko nechce příměří a my to vidíme. Celý svět to vidí. Každá raketa, každý dronový útok dokazuje, že Rusko chce jen válku. A pouze tlak světa na Rusko, všechny snahy o posílení Ukrajiny, naší protivzdušné obrany a našich jednotek mohou určit, kdy válka skončí," napsal Zelenskyj na sociální síti X.

"Spojené státy, Evropa a zbytek světa mají kapacitu donutit Rusko opustit teror a válku. Musí to být zajištěno, mír je potřeba," dodal ukrajinský prezident.