Naděje chřadnou. USA jednaly s Kyjevem o "zákazu" vstupu Ukrajiny do NATO

Libor Novák

1. prosince 2025 8:29

Marco Rubio na zápase UFC 316
Marco Rubio na zápase UFC 316 Foto: The White House

Jednání mezi delegacemi z Washingtonu a Kyjeva se konala v exkluzivním soukromém klubu Shell Bay skupiny Witkoff na jižní Floridě a byla popsána jako „tvrdá, ale velmi konstruktivní“. Účastníci jedli ukrajinský boršč, řepnou a zelnou polévku, která prý byla „velmi vydatná masem“, a holubtsi, tradiční masové a zelné závitky. Podávání těchto pokrmů bylo považováno za vítané uznání ukrajinské kultury, což je obratné diplomatické gesto ve snaze Spojených států přimět Ukrajinu ke kompromisu v mírové dohodě s Ruskem.

Zdroj s přímou znalostí floridských rozhovorů – kterých se účastnili americký ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner, zeť prezidenta Donalda Trumpa – uvedl pro CNN, že intenzivní jednání představovala „krok vpřed“.

Navázala prý na pokrok dosažený v Ženevě, kde proběhlo první kolo diskusí o amerických návrzích na ukončení ruské války na Ukrajině. Zdroj dodal, že by bylo „velmi předčasné říci, že jsme zde vše finalizovali, protože spousta věcí se musí ještě udělat.“ Podle zdroje bylo setkání velmi zaměřené a nejobtížnější aspekty mírových návrhů byly podrobně prodiskutovány, přičemž naznačil možný předběžný pokrok v některých oblastech.

Jedním z „nejproblematičtějších aspektů“ původního amerického mírového návrhu o 28 bodech byla podmínka, aby se Ukrajina formálně vzdala svého úsilí o vstup do NATO, zakotveného v ústavě. Jde o klíčový ruský požadavek pro ukončení války, který ukrajinští představitelé nadále odmítají.

Nyní však zdroj CNN uvádí, že vyjednavači projednávali možný scénář, kdy by Ukrajině byl de facto znemožněn vstup do této západní vojenské aliance vedené Spojenými státy. To by se stalo prostřednictvím ujednání, o kterých by muselo být vyjednáno přímo mezi členskými státy NATO a Moskvou.

Zdroj CNN sdělil, že Ukrajina nebude nucena „oficiálně, v právním smyslu, toto úsilí odmítnout.“ Dodal, že pokud se Spojené státy dohodnou s Ruskem bilaterálně, nebo pokud bude Rusko požadovat nějaké záruky od NATO multilaterálně, Ukrajina nebude zapojena do rozhodovacího procesu.

Zdroj zdůraznil, že konečné rozhodnutí o tomto velmi citlivém kompromisu, který by pravděpodobně byl nepopulární mezi státy NATO, zatím nepadlo a nakonec by ho učinil ukrajinský prezident. Toto naznačuje, že v průběhu americko-ukrajinských jednání a před cestou vyslance Witkoffa na rozhovory do Moskvy se hledají kreativní řešení, jak obezřetně překročit červené linie Kyjeva.

Další problematickou oblastí je požadavek Kremlu, který se také dostal do amerického mírového návrhu, aby se Ukrajina vzdala území v Donbasu na východní Ukrajině, které Rusko anektovalo, ale ještě plně nedobylo. Americký plán navrhoval, aby se tato oblast, která zahrnuje „pás pevností“ s heavily bráněnými městy a obcemi, jež jsou klíčové pro ukrajinskou bezpečnost, stala ruskou demilitarizovanou zónou. Moskva by ji sice spravovala, ale nerozmístila by v ní vojenské síly. Zdroj s přímou znalostí jednání potvrdil pro CNN, že diskuse probíhají i o tomto tématu, jež je jedním z nejkontroverznějších v celém procesu.

Podle zdroje je „mimo rozsah“ představa, že by se kontrola nad regionem předala Rusům, což by významně oslabilo obranu Ukrajiny a zvýšilo by pravděpodobnost budoucí agrese, přičemž by se výrazně snížila obranná schopnost Ukrajiny. Zdroj nicméně dodal, že to neznamená, že neexistují potenciální způsoby, jak zachovat ústavní ustanovení a udržet bezpečnost Ukrajiny. Odmítl však projednávané specifické možnosti komentovat, s tím, že jde o „příliš citlivou“ záležitost.

Zdroj doslova uvedl, že se obává, že pokud by to vyšlo na veřejnost, mohlo by to zničit potenciální řešení. V nadcházejících dnech se může objevit ještě jeden problém, a to Kreml, který zatím odmítá zmírnit své maximalistické požadavky na podrobení Ukrajiny před ukončením války. Zatímco náznaky ukrajinských kompromisů se formují pod taktovkou amerických vyjednavačů, další a větší výzvou pro americkou diplomacii bude přimět Rusko, aby je přijalo.

včera

Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení

Ruská armáda, ilustrační fotografie. Komentář

Válku mezi Ruskem a NATO nelze smést ze stolu. Invaze do Pobaltí nehrozí bezprostředně, říká Kraus

Válku mezi Ruskem a NATO nelze smést ze stolu. Invaze do Pobaltí nehrozí bezprostředně, říká Kraus

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o možné ruské agresi proti Pobaltí. Nemyslí si, že by byla reálná v rámci jednoho až dvou let, ale zároveň to podle něj není zodpovědné smést ze stolu. „Pokud by přesto došlo k otevřené vojenské invazi do Pobaltí, šlo by od první minuty o válku Ruska s NATO, nikoli jen s Estonskem, Lotyšskem nebo Litvou," zdůraznil Kraus s tím, že lze počítat i s účastí Spojených států, protože by politické a vojenské náklady nebránění spojenců zkrátka byly příliš vysoké.
Nicolas Maduro

Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení

Venezuela reagovala na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil vzdušný prostor nad jihoamerickou zemí za zcela uzavřený. Ministerstvo zahraničí označilo jeho slova za další extravagantní, nelegální a neospravedlnitelnou agresi proti venezuelskému lidu, uvedla BBC. 

Více souvisejících

