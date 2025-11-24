Američané a Ukrajinci hlásí pokrok. Po Trumpových slovech o nevděčnosti Kyjeva

Napětí mezi Washingtonem a Kyjevem zřejmě opět polevilo. Američtí a ukrajinští vyjednavači projednali úpravy mírového plánu, v práci hodlají pokračovat i v následujících dnech. Uvedla to BBC po víkendovém jednání ve švýcarské Ženevě.
Rozhovorů ve Švýcarsku se účastnil i šéf americké diplomacie Marco Rubio, podle kterého se v neděli dosáhlo pokroku. Ve společném prohlášení Spojených států amerických a Ukrajiny bylo jednání označeno za "velmi produktivní". Rubio se ale zároveň nechal slyšet, že týmy čeká další práce.
Podle amerického ministra šlo o to, aby se otevřela témata z mírového plánu. Rubio podotkl, že jakákoliv finální dohoda může být konzultována s Ruskem až v okamžiku, kdy budou souhlasit americký a ukrajinský prezident.
Návrh plánu není oficiálně známý, podle zahraničních médií ale předpokládá, že se ukrajinští vojáci stáhnou z některých oblastí, například v Doněcké oblasti, které momentálně ovládají. Moskvě by zároveň měla být přiznána kontrola nad poloostrovem Krym a Doněckou a Luhanskou oblastí. Došlo by zároveň ke zmrazení frontové linie na současném stavu.
Kyjevu hrozí také snížení početního stavu armády ze současných 880 tisíc příslušníků na 600 tisíc. Ukrajinci by dostali "spolehlivé" bezpečnostní záruky, ale nemohli by usilovat o členství v NATO. Rusko by rovněž dostalo slib, že aliance se nebude dále rozšiřovat.
Americký prezident Donald Trump už v sobotu zdůraznil, že návrh nepředstavuje poslední nabídku pro Kyjev, ale v neděli se opřel do nejvyššího ukrajinského vedení. "Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je násilná a hrozivá. Se silným a správným americkým a ukrajinským vedením by se nikdy nestala," spustil na síti Truth Social. Zmínil, že konflikt začal během mandátu Joea Bidena, přičemž volby, v nichž s ním prohrál, opět označil za "zfalšované" a "ukradené."
"Pokud by prezidentské volby 2020 nebyly zfalšované a ukradené, nebyla byla žádná ukrajinsko-ruská válka, jako nebyla během mého prvního funkčního období. Putin by nikdy nezaútočil. Až když uviděl ospalého Joea v akci, řekl si: 'Teď je moje šance,'" napsal americký prezident.
Trump zdůraznil, že k válce přišel jako slepý k houslím, a prohlásil, že bude prohrou pro všechny zúčastněné. "Především pro miliony lidí, kteří tak zbytečně zemřeli," konstatoval. Následně se opřel do ukrajinského protějška Zelenského.
"Ukrajinské 'vedení' nevyjádřilo jakoukoliv vděčnost za naši snahu a Evropa pokračuje s nákupy ruské ropy. USA pokračují v prodeji masivního množství zbraní NATO pro distribuci na Ukrajinu (křivý Joe dával všechno zadarmo)," dodal Trump.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně.
