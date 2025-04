Trump velebí novou celní politiku. Američanům slibuje historickou revoluci

"Čína je zasažena mnohem více než USA, není to ani těsné. Oni - a mnoho dalších národů - se k nám chovali neudržitelně špatně," napsal Trump v sobotu na sociální síti Truth Social. Šéf Bílého domu podotkl, že Američané dosud byli ti "hloupí" a "bezradní", a slíbil, že už to tak nadále nebude.

Trump v příspěvku uvedl, že do USA se vrací podniky a s nimi i pracovní příležitosti. Podle jeho slov jsou již potvrzeny investice za více než pět bilionů dolarů. "Tohle je ekonomická revoluce. A my vyhrajeme. Držte se, nebude to lehké, ale konečný výsledek bude historický. Uděláme Ameriku znovu velkou," dodal.

Americký prezident už včera kritizoval Peking kvůli jeho celní odvetě. "Čína to hraje špatně. Zpanikařila a udělala jedinou věc, kterou si nemůže dovolit udělat," napsal Trump na své sociální síti Truth Social. Zatím ale neprozradil, jak hodlá Washington proti Pekingu postupovat.

Čínská cla ve výši 34 % na veškerý dovoz zboží z USA vstoupí v platnost ve čtvrtek 10. dubna a představují reakci na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jen o dva dny dříve zavedl další 34% cla na veškerý čínský dovoz do USA.

Peking také v odvetě zablokoval prodej sociální sítě TikTok. Podle BBC už dohoda byla ve středu blízko uzavření, jenže Američané téhož dne oznámili zavedení nových cel. Společnost ByteDance následně informovala Bílý dům, že Čína nehodlá dohodu posvětit do té doby, než proběhnou jednání ohledně cel.

Trump proto podepsal exekutivní příkaz, jehož prostřednictvím umožnil platformě, aby v USA běžela dalších 75 dní. Na sociální síti Truth Social k tomu dodal, že jeho administrativa tvrdě pracuje na "záchraně" TikToku a již dosáhla velkého progresu.