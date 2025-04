Víkendové počasí. Může být na dlouhou dobu nejchladněji

Do Česka bude proudit arktický vzduch od severu až severovýchodu, jehož příliv začne slábnout až na začátku příštího týdne. Víkendová předpověď jím tak bude zásadně ovlivněna.

V sobotu to ještě nebude tak patrné, protože dnešní maxima ještě mohou dosáhnout až 15 °C. Byly by tak o deset stupňů vyšší, než hodnoty očekávané zítra. Nedělní nejvyšší teploty se udrží v rozmezí od jednoho do pěti stupňů nad nulou. V noci ze soboty na neděli bude mrznout, varují meteorologové.

Předpověď na sobotu:

Ráno oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky, na severu a severovýchodě nad 900 m sněhové. Během dne od severu většinou polojasno. K večeru na severu a severovýchodě opět přibývání oblačnosti a ojediněle sněhové přeháňky. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, na jihu a jihozápadě kolem 15 °C, v 1000 m na horách kolem 7 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 3 °C, na Šumavě kolem 11 °C. V noci slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, k ránu začne zesilovat, během dne čerstvý severní 4 až 9 m/s, ve východní polovině území místy s nárazy kolem 15 m/s.

Předpověď na neděli:

Zpočátku skoro jasno až polojasno. Během dne proměnlivá, převážně velká oblačnost. Ojediněle sněhové přeháňky, zejména na horách. Nejnižší noční teploty 0 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. V Čechách mírný severní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě a ve Slezsku čerstvý 5 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s. K večeru bude vítr slábnout.