Musíme s Američany mluvit, ale ukázat sílu, říká Lipavský po zavedení cel

Podle Lipavského je zřejmé, že americká administrativa byla rozhodnuta podniknout nějakou akci, proto jakákoliv jednání do středy nedokázala nic změnit. "Myslím, že je klíčové, abychom teď znovu mluvili s americkou stranou a ukázali jí, jaká je situace. A že jsme připraveni udělat protiopatření ve výši 20 miliard dolarů," řekl šéf české diplomacie v rozhovoru pro Politico.

Ministr řekl, že se nabízí navýšení objemu nakoupeného amerického plynu. On sám takový plán podporuje. Evropská komise podle jeho slov opakovaně jednala s Američany a měla by v tom pokračovat, ačkoliv zatím nedosáhla jakékoliv dohody.

Jednání s Američany vedl slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič, který podle Lipavského dělá dobrou práci a je schopen úspěšně zakončit vyjednávání s Washingtonem.

"Musíme ukázat sílu a obětavost při jednáních s americkou stranou. Nejlepší scénář je odvrátit to - vysvětlit americké straně, že je lepší mít silný obchod mezi námi a Amerikou. Pokud to nebude vyslyšeno, musíme jednat," dodal člen Fialovy vlády.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek na sociální síti X napsal, že nejlepší cla jsou nulová. "Na to ale musí být dva, kteří mají vůli se dohodnout. Evropa je připravena s USA jednat, ale zároveň je připravena jasně odpovědět. My jsme tuto obchodní válku nevyvolali. Postup americké strany poškozuje každého občana České republiky a my to nemůžeme přejít mlčením," dodal.