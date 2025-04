Hokejová Sparta se ponořila do smutku. Zemřel mistr světa Jiří Kochta

Přestože své síly spojil především se Spartou, tak ta nebyla jediným českým klubem, v němž Kochta působil. Oblékal také dres Dukly Jihlavy, s níž dokázal vyhrát dvakrát československý ligový titul (1967 a 1968).

Svou kariéru ale začal v jiném pražském klubu než ve Spartě, a to v Bohemians ČKD, odkud pak kvůli vojně zamířil do zmiňované jihlavské Dukly. Až pak se přesunul do Sparty, kde strávil jedenáct sezón (1968-1979, a i když s ní ani jeden domácí titul nezískal, stal se i tak legendou.

V československé lize celkem odehrál 14 sezón, během kterých nastoupil do 453 zápasů, v nichž zaznamenal 183 branek. Kariéru pak definitivně ukončil v Německu, kde ještě hrál za Landshut a Mnichov. Právě zde pak začal s trénováním, přičemž jako kouč působil i v Itálii a Švýcarsku.

Nesmazatelnou stopu ale zanechal v dresu národního týmu. Zúčastnil se totiž hned osmi mistrovství světa, během kterých kromě zlata z roku 1972 v Praze získal další čtyři stříbrné (1968, 1971, 1974 a 1975) a dvě bronzové medaile (1970, 1973).

V roce 1968 se pak zúčastnil i Zimních olympijských her v Grenoblu, kde se hrálo vedle olympijských medailí zároveň o medaile světové a kde národnímu týmu dopomohl k druhému místu. O čtyři roky později v Sapporu získal pro změnu bronz. Za reprezentaci nastoupil do 148 duelů, v nichž vstřelil 56 gólů.