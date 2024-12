Tragický rok letecké dopravy: Umírali obyčejní lidé, prezidenti i známé osobnosti

V Kazachstánu na první svátek vánoční havaroval dopravní letoun Embraer ázerbajdžánských aerolinek s téměř sedmi desítkami lidí na palubě. Stroj začal po pádu hořet. Kazašské úřady informovaly o 38 obětech neštěstí. Zbylých 31 osob na palubě přežilo. Ázerbájdžán následně obvinil Rusko z jeho sestřelení, ruský prezident Vladimir Putin se omluvil

Na jihokorejském letišti Muan zahynulo při nedělní havárii letadla 179 lidí. Letoun Boeing 737-800 provozovaný společností Jeju Air přepravoval celkem 181 cestujících a členů posádky a směřoval z thajského Bangkoku do Jižní Koreje. Přesná příčina nehody zatím nebyla potvrzena. Podle hasičského sboru však k tragédii mohlo přispět srážka s ptáky a nepříznivé počasí.

Letadlo jihokorejské letecké společnosti, které se v neděli zřítilo na letišti Muan International Airport, vyslalo nouzové volání krátce poté, co jej kontrolní věž varovala před přítomností ptáků v oblasti. Informaci zveřejnilo ministerstvo dopravy na tiskové konferenci.

Další problémy s podvozkem

Tragické letecké incidenty z Jižní Koreje a Kazachstánu doplnila další nehoda v Kanadě. Letadlo společnosti Air Canada Express muselo v sobotu večer nouzově přistát na mezinárodním letišti Halifax Stanfield v Novém Skotsku kvůli „podezření na problém s podvozkem“, jak informovala americká stanice CNN.

Podle Úřadu pro bezpečnost dopravy letoun De Havilland DHC-8-402 sjel z dráhy na značnou vzdálenost. Na levé straně stroje byli viditelné plameny a z oken se valil kouř. „Letadlo se docela otřáslo, a pak jsme viděli oheň. Kouř začal pronikat do kabiny,“ popsala dramatické okamžiky pasažérka Nikki Valentineová.

Přesná příčina nehody zatím není jasná. Vyšetřovatelé měli na místo dorazit v neděli odpoledne. Společnost Air Canada vyjádřila lítost nad incidentem a ujistila cestující o své podpoře. „Uvědomujeme si, že tento incident byl pro zákazníky znepokojující, a jsme jim i nadále k dispozici, abychom jim pomohli,“ ubezpečila společnost

Kouř v kabině

V dramatický zážitek se změnil Štědrý den pro pasažéry letu LX1885 společnosti Swiss International Air Lines. Letoun Airbus A220-300, mířící z Bukurešti do Curychu, musel kvůli kouři v kabině pro cestující i pilotní kabině nouzově přistát v rakouském Grazu.

Podle oficiálních informací se posádka rozhodla přerušit let z důvodu technických problémů s motorem a přítomnosti kouře na palubě. Letadlo bezpečně přistálo a všech 74 cestujících a 5 členů posádky bylo urychleně evakuováno.

Zdravotníci na místě poskytli pomoc 12 cestujícím a 4 členům posádky. Jeden člen posádky byl kvůli vážnějším potížím letecky transportován do nemocnice, jeho stav zůstává nejasný. Přes dramatické okolnosti incidentu se podařilo předejít vážnější tragédii. Příčina technických problémů a kouře na palubě je v současnosti předmětem důkladného vyšetřování.

„SWISS se cestujícím upřímně omlouvá za způsobené nepříjemnosti a děkuje jim za trpělivost během této náročné situace. V myšlenkách jsme s cestujícími a členy posádky, kteří tento incident zažili, zejména s těmi, kteří jsou stále v lékařské péči. Zůstáváme v úzkém kontaktu s úřady a usilovně pracujeme na zjištění příčiny incident,“ shrnula švýcarská letecké společnost.

Tragický rok pro leteckou dopravu

Už předešlé měsíce letošního roku byly pro leteckou dopravu velmi tragické. Svědčí o tom například srpnový případ z Brazílie, kdy se let 2283 malé letecké společnosti VoePass zřítil na úplném konci dvouhodinového letu z brazilského Cascavelu do São Paula. Při nehodě zahynulo všech 57 cestujících a čtyři členové posádky. Psal o tom například americký list New York Times.

Letadlo ATR 72 bylo podle brazilských úřadů před vzletem v naprostém pořádku a piloti nesignalizovali žádnou nouzovou situaci. Jen se štěstím při pádu nezahynul nikdo na zemi, neboť se letoun zřítil na travnatou plochu v obytné komunitě. „Spadlo vedle domu, na pozemek,“ popsal Dario Pacheco, starosta města Vinheda, kde k tragédii došlo.

Mimořádnou tragédii letos zažili také Íránci, kterým zemřel prezident Ebrahim Raisi při havárii vrtulníku. Společně s ním při tragédii v odlehlé hornaté oblasti na severozápadě Íránu zahynul ministr zahraničí a sedm dalších osob.

Dalším, koho potkal podobný osud, byl známý německý herec Christian Oliver – českým divákům známý například z působení v seriálu Kobra 11. Oliver i se svými dvěma dcerami nepřežil lednovou leteckou nehodu ve východním Karibiku. Mezi oběťmi byly kromě herce i jeho Madita a Annik Klepserovy, kterým bylo deset, respektive dvanáct let, a také pilot letadla Robert Sachs.

O nehodě, která se stala západně od ostrova Petit Nevis, informovala policie Svatého Vincence a Grenadiny, což je ostrovní stát v souostroví Malé Antily. Úřady ocenily nasazení rybářů, potápěčů a příslušníků pobřežní stráže, kteří zasahovali na místě tragické události.