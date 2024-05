Revoluce v elektromobilitě: 10 minut stačilo švédské automobilce k nabití svého prototypu

Jak ovšem upozornil server MoneyMAG.cz s odkazem na informace webu The Next Web, švédská automobilka Polestar může být díky spolupráci s izraelským startupem StoreDot na dobré cestě k řešení v této oblasti.

Ve svém nejnovějším propagačním videu na YouTube se startup StoreDot pochlubil tím, že jejich baterie dokáže nabít z 10 na 80% kapacity za méně než 10 minut. Tato technologie byla testována na 77kWh baterii v plně pojízdném prototypu modelu Polestar 5, aby se prokázalo, že může být použita i ve stávajících elektromobilech.

Právě se přehrává: StoreDot a Polestar předvádějí první 10minutové nabíjení elektromobilu na světě StoreDot a Polestar předvádějí první 10minutové nabíjení elektromobilu na světě Video: StoreDot via YouTube

Pro nejkratší dobu nabíjení tato technologie nevyžaduje speciální upravené nabíječky, ale potřebuje podporu velmi vysokých výkonů, které zatím nejsou běžně dostupné. Během testování na videu zobrazeném vozidle dosáhl nabíjecí výkon až 380 kW. V porovnání, rozšířené nabíječky Tesla Supercharger V3 mají výkonový strop na úrovni 250 kW, zatímco rychlejší stanice Supercharger V4 s teoretickým maximem 600 kW začala firma budovat teprve loni.

Baterie od StoreDot se odlišují svým chemickým složením. Zatímco tradiční lithium-iontové (Li-Ion) baterie mají anody z grafitu, technologie od StoreDot využívá křemíkový základ dopovaný organickými nanočásticemi. Křemík je velmi vhodný materiál pro tento účel, jelikož jeden jeho atom dokáže navázat až čtyři atomy lithia, zatímco grafit vyžaduje šest atomů na navázání jediného atomu lithia.

Křemíkové anody vyrobené touto novou technologií by měly teoreticky pojmout až desetkrát více energie než klasické grafitové. To by významně přispělo k rychlejšímu nabíjení, vyšší kapacitě a efektivitě baterií. Přidání pouze 20% křemíku na anodě by mohlo zvýšit energetickou hustotu článků až o 17%. Je však otázkou, jaký bude dopad na konečnou cenu takové anody.

StoreDot plánuje dodat své první baterie zákazníkům ještě tento rok. Do roku 2028 cílí na výrobu akumulátorových článků, které by dokázaly přijmout dostatek energie k ujetí 160 kilometrů během 3 minut nabíjení.