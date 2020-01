Do skiareálů dorazily tisíce Čechů, sníh je většinou technický

Velký zájem byl tradičně o lyžování v Krkonoších. Ve SkiResortu Černá hora - Pec se o víkendu vystřídalo zhruba 15.000 lyžařů, ve Špindlerově Mlýně bylo asi 11.000 lidí. "Na tuto část sezony je návštěvnost dobrá. Je vidět, že ne všechna střediska jsou v provozu," řekl vedoucí skiareálu ve Špindlerově Mlýně René Hroneš. Horší návštěvnost měla ale například Rokytnice nad Jizerou, kde počasí zkazilo plány na otevření dlouhé tříkilometrové sjezdovky. V sobotu i dnes v Rokytnici lyžovalo zhruba 1200 lidí, obvykle jich bývá dvakrát až čtyřikrát více.

Zhruba 3000 lyžařů bylo v Jizerských horách v areálech Ski bižu, na Tanvaldském Špičáku, Severáku a Bedřichově. "Je to samozřejmě méně než loni, s ohledem na letošní zimu jsme ale spokojeni," uvedl ředitel Ski bižu Pavel Bažant. Na Ještědu měli okolo 600 návštěvníků, což je podle ředitele areálu Jakuba Hanuše na poměry letošní zimy docela dobré.

Na Klínovci a na Bublavě leží od deseti do 60 centimetrů technického sněhu. Šumavský Špičák nabízí asi 30 centimetrů sněhu, areál je otevřen v omezeném provozu. Lyžuje se na třech sjezdovkách. Další jsou otevřeny v Železné Rudě. Na Zadově si na podmínky stěžují. "Vypadalo by to líp, pokud by kolem sjezdovek nebyla zelená tráva. Ale bohužel zatím nám počasí příliš nepřeje," řekl za areál Petr Vondraš. Skiareál Lipno za víkend navštívilo přibližně 2500 lyžařů. Ideální podmínky pro lyžování jsou tam především odpoledne a večer.

Na Vysočině bylo počasí spíše jarní, střediska ale zůstala v provozu a na svazích bylo asi půl metru sněhu. Zatímco na Harusově kopci si zájem lidí pochvalovali, například na Šacberku nebyl zájem velký.

Naopak v Jeseníkách byla víkendová návštěvnost nadprůměrná. Plné sjezdovky byly především v sobotu. "Tento víkend byl takový vánoční. Počasí slušné, ráno to bylo zmrzlé, dneska jsme dokonce viděli i sluníčko, takže lidí bylo dost a myslím si, že si to užili," řekl zástupce střediska v Branné na Šumpersku Rostislav Procházka. Asi 1000 návštěvníků bylo každý den na Červenohorském sedle a v Přemyslově na Šumpersku.

Beskydský areál Ski Bílá byl plný hlavně v neděli, kdy dorazilo asi 2000 lyžařů, v sobotu jich byla polovina. Od víkendu tam bylo poprvé zprovozněno večerní lyžování na jižním i severním svahu. V regionu jsou v provozu i příměstská střediska nedaleko Ostravy, například Vaňkův kopec.

Úspěšný víkend za sebou mají areály ve Zlínském kraji, zástupci středisek Kohútka, Troják nebo Rališka hodnotí návštěvnost jako nadprůměrnou. Také na svazích v Jihomoravském kraji bylo plno, lyžuje se na Blanensku, Břeclavsku i Hodonínsku.