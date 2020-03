Koronavirus zastavil i lanovku na Sněžku, chybí cestující

"Proč jezdit, když sem nikdo nepřijde? Jdete po Peci a napočítáte tři lidi, je tu prázdno, jen místní. Život v Peci se hodně zastavil, parkoviště jsou prázdná," řekl ČTK Martinec.

Lyžařské areály po nařízení vlády ukončily provoz v pátek. Zavřít musely i restaurace, infocentra, půjčovny, welness centra, bazény a další horské atrakce. "V Peci jsou uzavřeny penziony, nasmlouvané lyžařské výcviky zrušené a tak dále. Nic takového nepamatuji," dodal Martinec.

V Malé Úpě dnes dopoledne na sjezdovce Pomezky, kde je sněhu stále dost, bobovali tři lidé. Středisko jinak bylo bez lidí, parkoviště před městským úřadem bylo zcela prázdné, zjistil na místě fotoreportér ČTK.

Za okny hotelů a penzionů byly cedule oznamující ukončení provozu. Na uzavřeném hraničním přechodu Pomezní boudy hlídkovali dva vojáci, celník a policista. Žádná auta k přechodu dnes dopoledne nepřijížděla. Řidiče o uzavření přechodu informovaly cedule již od Trutnova.

Lanovka na Sněžku by měla být mimo provoz nejméně do konce března, a to včetně víkendů. "Využili jsme to k dřívějšímu zahájení pravidelné jarní odstávky lanovky. Chtěli jsme ji zahájit 6. dubna. Když je odstávka, jezdíme alespoň o sobotách a nedělích, teď to nebude," řekl Martinec.

Sněžka, která leží na česko-polské hranici, je kvůli uzavření hranice izolovanější než kdy jindy. Z důvodu preventivních opatření kvůli šíření nákazy je na Sněžce uzavřena také Česká poštovna.