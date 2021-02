Menší lyžařské areály v sezoně kvůli koronaviru asi vůbec neotevřou

Nouzový stav skončí o půlnoci, ale po požadavku hejtmanů ho vláda znovu zavede od pondělí na dva týdny. Rozvolnění některých opatření se možná uskuteční od 1. března.

"Popravdě jsme čekali, že by to mohlo dopadnout, protože dlouhodobě někteří ministři opakovali, že vleky velké epidemické riziko neznamenají. Zároveň běží jarní prázdniny," řekl Knot.

Podle ředitele asociace by provozovatelé areálů zajistili koridory, koordinovali fronty a rozestupy mezi lidmi. Skicentra jsou velká a nebyl by to problém, řekl. Lidé podle Knota stejně jezdí na hory, sáňkují, běžkují, jezdí na skialpech, což je vidět na horských parkovištích.

"Tikají nám takzvaně hodiny. Lyžařské areály nemohou stát celou sezonu na značkách a nevědět, kdy mají povolat lidi do práce. Je to velký problém. Do dubna mohou být v provozu jen velké areály, ale to jsou jen jednotky v celé zemi," řekl Knot.

Skiareály mohly v nové zimní sezoně zatím fungovat jen mezi 18. a 26. prosincem. Sedačkovné, tedy náhrada za zastavené vleky a lanovky, sice skicentrům pomůže, ale celý provoz jim to nezaplatí, podotkl Knot. Podle nových programů by to mohly obdržet až 65 procent provozních nákladů.

"Peníze se musí odněkud vzít a tržby nejsou. Někteří vlekaři je měli naposledy loni v únoru. To, že někteří vozí lyžaře rolbami, je z nouze ctnost, spíš upozornění na problém," řekl Knot.