Podzimní dovolená v Česku: Agentura spustí druhou část mediální kampaně

Ještě více turistů má k podzimním cestám po České republice nalákat další fáze kampaně #světovéČesko, jejímž prostřednictvím chce CzechTourism prodloužit domácí sezonu do září a října. Rozpočet na celou kampaň, jejíž první část měla představit neobjevené lokality a odlehčit známým místům o letních prázdninách, je 20 milionů korun. Agentura o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Odpočinek formou procházek v přírodě nebo ve wellness na podzim plánuje zhruba 40 procent Čechů. Památky nebo zábavní parky hodlá navštívit 28 procent lidí, aktivní dovolenou jako pěší, horskou nebo cykloturistiku zvažuje necelá čtvrtina respondentů. Za poznáváním měst, gastronomií a kulturními akcemi se chce na podzim vydat zhruba devět procent Čechů.

"Společně s regiony chceme představit široké spektrum možností, které pro podzimní dovolenou nebo prodloužený víkend Česko skýtá, a vzbudit tak zájem o podzimní cestování u dalších lidí," uvedl ředitel CzechTourism Jan Herget. K tomu má posloužit druhá část mediální kampaně #světovéČesko, ve které vystupují čeští sportovci Jaromír Jágr, Ondřej Synek, Jaroslav Kulhavý nebo Gabriela Koukalová.

Agentura zahájila podporu domácího cestovního ruchu na svém portálu Kudyznudy.cz už v dubnu, zhruba v polovině června se naplno spustila připravená kampaň. Zahrnuje dramaturgickou spolupráci na cestovatelských a dalších televizních a radiových pořadech. Od srpna ji doplnily spoty v České televizi a na TV Seznam. Od září přibude venkovní reklama a články v tisku i na internetu. Na projektu spolupracují také influenceři Lukáš Hejlík a Nikol Štíbrová a patří do něho také například výstava fotografií s motivy neobjevených destinací na Pražském hradě. Portál Kudyznudy.cz také spolupracuje na letní kampani společnosti T-Mobile Spolu po magentové, do konceptu patří i spolupráce s Českými drahami nebo projekt Dobré věci stojí za to objevit společnosti Starobrno.

Cestovní ruch každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun a podle agentury CzechTourism vytváří tři procenta hrubého domácího produktu ČR. Podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací ČR hoteliéři v hlavním městě i regionech na září a říjen počítají s obsazeností mezi 20 a 30 procenty.

Ministerstvo pro místní rozvoj chce vynaložit dvě miliardy korun na mediální reklamu na podporu domácí dovolené. Materiál na konci července poslalo podle serveru Zdopravy.cz do meziresortního připomínkového řízení. Následně ho ale ze systému vymazalo s tím, že bude ještě přepracován. Návrh vyvolal kritiku opozice i zástupců cestovního ruchu.