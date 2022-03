Internetem se šíří nepravdivé tvrzení o zaměstnávání Ukrajinců na úkor Čechů

Českými sociálními sítěmi se v posledních dnech šíří například tvrzení, že společnost Amazon údajně hromadně propouští české pracovníky kvůli možnosti zaměstnávání ukrajinských pracovníků.

"V Amazonu už hromadně propouští naše lidi a vzali tam už přes 400 Ukrajinců. Dobry ne? A to je začátek," píše doslovně jeden z uživatelů facebooku. Podobných tvrzení lze najít v řadě skupin vícero a vyvolávají v lidech silně negativní reakce.

Ve skutečnosti přitom jde o mystifikaci založenou na skutečnosti, že Amazon, podobně jako řada dalších společností, nabírá sezónní pracovníky z agentur. Délka jejich pracovního poměru ve firmě je ale od počátku jasně vymezená.

To serveru EuroZprávy.cz pod příslibem anonymity potvrdila i jedna ze zaměstnankyň společnosti. "Odchází zelení, čili agenturní pracovníci. Není to nic neobvyklého, děje se to na konci každé sezóny," uvedla.

Její slova potvrzuje i tiskový mluvčí Amazonu Noah Zyla. "Každoročně nabízíme sezónní práci zaměstnancům, kteří nám pomáhají během špičky. Této podpory si velmi vážíme a v naší komunikaci jasně uvádíme, že se jedná o dočasné pozice. Na konci špičky smlouvy dočasných pracovníků končí, mnoho z nich se k nám však pravidelně vrací každý rok," uvedl pro EuroZprávy.cz.

Amazon při náboru zaměstnanců navíc nepreferuje Ukrajince před českými pracovníky. "Jsme zaměstnavatelem rovných příležitostí a nabízíme inkluzivní pracovní prostředí každému bez ohledu na jeho původ, národnost, pohlaví nebo schopnosti. Je pro nás nesmírně důležité, aby se naši zaměstnanci cítili bezpečně a podporováni," dodal Zyla.

Pro EuroZprávy.cz také uvedl, že Amazon nabízí 3 000 stálých pracovních míst. Z informací z posledních let pak vyplývá, že až jednou tolik pracovníků firma nabírá na sezónní práce, například v období Vánoc.