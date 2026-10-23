Jděte do ulic, vyzval Grolich kvůli rušení televizních poplatků. Lidé poslechli a začali demonstrovat

Vládní koalice ve složení hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě nečekaně zařadila na program schůze Poslanecké sněmovny spornou novelu týkající se zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Tento krok okamžitě narazil na silný odpor opozičních stran, které jej označují za bezprecedentní pokus o politické ovládnutí a zestátnění veřejnoprávních médií hned po nedávných volbách.
Opoziční politici kritizují zejména rychlost, s jakou vládní blok prosadil zařazení citlivé normy na páteční program s cílem schválit ji v prvním čtení již během nadcházejícího víkendu. Podle kritiků jde o nestandardní a narychlo vynucený postup, který obchází řádnou a hlubší odbornou debatu.
V reakci na tento vývoj vyzvali představitelé opozice veřejnost k aktivnímu odporu a účasti na demonstracích. Předseda lidovců Jan Grolich na sociální síti X apeloval na občany, aby se zapojili do protestů v ulicích. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel a poslanec STAN Matěj Hlavatý následně svolali protestní shromáždění přímo před budovu Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí.
Protestní akce odstartovala v pátek ve 13:00 hodin a přilákala desítky lidí, kteří vyjadřují obavy o budoucnost svobodných médií. Na místě se sešli demonstrující s transparenty a opoziční politici zde vystupují s projevy na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu.
K obraně médií se připojili také mladí poslanci napříč pěti opozičními kluby, kteří vydali společné prohlášení. V textu zdůraznili, že nezávislá veřejnoprávní média neslouží vládě, opozici ani ekonomickým zájmům, nýbrž výhradně veřejnosti, a zavázali se k jejich aktivní obraně proti jakýmkoliv snahám o mocenské podmanění.
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Zdroj: Libor Novák