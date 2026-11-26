Desítky nehod se od půlnoci na čtvrtek staly zejména v jižních oblastech republiky. Řidiči si podle meteorologů musí dávat pozor na zrádnou ledovku, kterou má navíc v následujících hodinách skrýt sněhová pokrývka. Nebezpečí na silnicích se tedy snižovat nebude.
K opatrnosti na silnicích vyzvali například jihočeští hasiči, kteří do sedmé hodiny za několik desítek minut zasahovali u šesti dopravních nehod na Českobudějovicku a Písecku, kde se u Předotic srazilo několik vozidel najednou. Podle posledních údajů Hasičského záchranného sboru došlo od půlnoci nejméně k 33 nehodám, nejčastěji v jižních Čechách a na jižní Moravě.
Meteorologové prostřednictvím sociálních sítí varovali před ledovkou z mrznoucího mrholení na jihozápadě Čech. Řidiči mají být obezřetní zejména na Českokrumlovsku a v Pošumaví v pásu od Klatov až po Prachatice a v Novohradských horách.
"V těchto oblastech se během noci vyskytovalo (a může ještě vyskytovat) slabší mrznoucí mrholení z nízké oblačnosti s tvorbou ledovky, která na zemském povrchu dost klouže. Během dneška navíc vrstvu ledovky pokryje (skryje) v těchto oblastech i sněhová vrstva, což může být ještě zrádnější. Na silnicích a cestách (nejen v této oblasti) tedy pozor po celý den," varoval hydrometeorologický ústav.
Sněžení se rozšíří během čtvrtečního dne od jihu na většinu území republiky. Na jihu, jihovýchodě později i severovýchodě může být sněžení přechodně i vydatnější. Slábnout má od jihozápadu v průběhu noci na pátek.
"Celkové množství sněhu v oblastech s výstrahou bude 3 až 10 cm, na jihu, jihovýchodě a severovýchodě území 8 až 20 cm sněhu. Hlavně odpoledne a večer může být sněžení přechodně intenzivnější s intenzitou kolem 2 cm za hodinu," upozornili meteorologové ve středu.
"Vzhledem k tomu, že se jedná o první výraznější sněžení letošní zimy, očekáváme značné komplikace především v silniční dopravě. Budou hůře sjízdné a schůdné trasy a komunikace, bude docházet k prodloužení doby dojezdu a ke zpoždění ve veřejné dopravě. Při intenzivním sněžení hrozí i zhoršená viditelnost," dodali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák