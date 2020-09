Vojtěch odstoupil pozdě, hlavním viníkem krize je Babiš, reaguje opozice

Fiala ČTK napsal, že v osobě ministra Vojtěcha odchází premiérův oblíbenec. "Který toho ale ve funkci dokázal jen velmi málo. Jako ministr se v otázce pandemie zkompromitoval už v lednu, kdy se vysmíval všem upozorněním. Jeho odchod přichází s osmiměsíčním zpožděním," uvedl. Od Babiše očekává, že nového ministra navrhne rychle, aby zabránil dalším zmatkům.

Šéf lidovců Marian Jurečka na twitteru Vojtěchovo rozhodnutí ocenil. Ministr svůj krok vysvětlil tím, že demisí chce vytvořit prostor pro řešení epidemie, která v posledních dnech nabírá na závažnosti. "Myslím, že jeho krok byl logickým vyústěním situace posledních týdnů. Nicméně destabilizace na ministerstvu zdravotnictví je problém posledních měsíců," napsal ČTK Jurečka.

Například odchody odborníků z ministerstva a týmů pracujících na zvládání epidemie podle Jurečky dopadají i na Babiše. "Ten často do práce ministra zasahoval a takový stav není nikdy dlouhodobě udržitelný. V této krizové době je destabilizace na tak klíčovém resortu velmi špatnou zprávou," dodal. Za nutné považuje, aby nový ministr nebyl loutkou premiéra, ale odborník a manažer, který dokáže situaci řešit.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že se Vojtěch zřejmě od Babiše dozvěděl, že svou práci už nechce dělat. "Situace je vážná, ministr zdravotnictví ji nezvládal a Andrej Babiš před volbami něco udělat musel. Hlavním viníkem ale zůstává premiér, který 23. března řekl, že na sebe bere plnou politickou odpovědnost. Tu nevyvodil," uvedla na twitteru.

Také podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska nese veškerou odpovědnost Babiš. "Dokud bude premiérem, je úplně jedno, kdo bude za ANO ministrem zdravotnictví," uvedl.

Místopředseda STAN Petr Gazdík míní, že Babiš potřeboval najít viníka. "A nějakou oběť své vlastní neschopnosti řešit koncepčně krizové situace," napsal na twitteru.

Hamáček chce, aby Babiš vybral nástupce Vojtěcha co nejrychleji

Vicepremiér a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček ČTK sdělil, že od premiéra očekává co nejrychlejší oznámení jména nového ministra zdravotnictví, aby resort mohl řídit opatření proti epidemii koronaviru.

"Očekávám, že pan premiér co nejrychleji oznámí jméno jeho nástupce tak, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo nadále plnit svou roli v rámci boje s epidemií," uvedl Hamáček. Podle informací ČTK by premiér dnes nebo v úterý měl o vedení resortu jednat s prezidentem Milošem Zemanem. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK napsal, že jako vždy v takových situacích bude prezident postupovat podle Ústavy.

Předseda komunistů, kteří menšinovou vládu podporují, Vojtěch Filip České televizi řekl, že výběr nového ministra je v kompetenci ANO. "Budu rád, když o tom budu moct s premiérem jednat, jistě existuje řada adeptů v hnutí ANO, tak odborníků, kteří by řešili současný krizový stav, není to jen o zdravotnictví, ale o stavu koronakrize a zdravotnictví v rámci této krize," uvedl Filip. Vojtěch podle jeho názoru uznal, že je nad jeho síly dál řídit resort a že než by poškozoval dál vládu, odchází.

Hamáček o záměru Vojtěcha z vlády odejít nevěděl. Babiš na twitteru napsal, že odcházející ministr udělal víc než většina jeho předchůdců a boj s první vlnou koronavirové epidemie zvládl "neuvěřitelně".