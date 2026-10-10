Začal druhý den voleb. Zatím nehlasovala ani polovina voličů

V České republice se dnes v osm hodin ráno znovu otevřely volební místnosti, čímž začal druhý den letošních komunálních voleb a prvního kola voleb do Senátu. Občané tak mají poslední hodiny na to, aby odevzdali své hlasy a rozhodli o složení místních zastupitelstev, přičemž ve třetině volebních obvodů si volí také nové senátory.
14:00 - Volby skončily
Úderem 14. hodiny skončilo hlasování v komunálních a senátních volbách. Online přenos z průběhu voleb končí, sčítání hlasů s námi můžete sledovat v online článku ZDE.
13:48 - Kolik stojí komunální volby? Náklady šplhají k jedné miliardě
Náklady na letošní páteční a sobotní volby do zastupitelstev obcí a jedné třetiny Senátu přesáhnou hranici jedné miliardy korun. Podle údajů ministerstva financí je v českém státním rozpočtu na organizaci a zajištění celého volebního procesu vyčleněna celková částka dosahující 1,063 miliardy korun, přičemž samotné komunální volby ukrojí z této sumy 951 milionů korun.
V přepočtu na jednoho oprávněného voliče představují výdaje přibližně 115 korun. Vzhledem k tomu, že při minulých volbách před čtyřmi lety dosáhla volební účast necelých 46 procent, vyjde jeden skutečně odevzdaný a platný hlas v průměru na zhruba 250 korun. Celkový rozpočet tak proti minulému volebnímu cyklu vzrostl zhruba o dvě stě milionů korun.
Ministerstvo financí vysvětluje nárůst nákladů především dražším tiskem a distribucí volebních materiálů, na nichž se podílí velké množství papíru. Statistika uvádí, že pokud by se všechny vytištěné hlasovací lístky pro letošní volby plně rozložily vedle sebe, pokryly by plochu přesahující devět set standardních fotbalových hřišť.
13:24 - V jedné české obci lidé k volbám nejdou
V jedné z českých obcí zůstává volební místnost zavřená. V obci Slavníč na Havlíčkobrodsku se totiž nepodařilo sestavit žádnou kandidátní listinu. To z ní činí jediné místo v celém regionu, kde lidé o složení nové radnice včera ani dnes nehlasují.
Hlasování se neuskuteční kvůli neshodám mezi dosavadními zastupiteli. Situace vyvrcholila tím, že nikdo z místních obyvatel či politiků nepodal řádnou kandidátní listinu k blížícím se volbám. Volební místnost tak zůstává prázdná.
Důvody, proč dosavadní vedení obce odmítlo v politické práci pokračovat, jsou různé a odrážejí hluboké neshody uvnitř zastupitelstva. Místostarosta Michal Jůzl pro Český rozhlas uvedl, že funkci vykonával dvanáct let pouze proto, že nebyli jiní zájemci. Nyní se však rozhodl v této činnosti definitivně nepokračovat.
V následujícím období tak správu obce převezme úředník pověřený ministerstvem. Jeho kompetence budou ovšem omezené a nesmí činit žádná zásadnější rozhodnutí.
12:51 - Volební štáby se otevírají
Volební štáby politických stran v Praze se v sobotu dopoledne před uzavřením volebních místností začaly plnit zástupci médií i prvními hosty, kteří zde budou sledovat výsledky probíhajících voleb. Své zázemí v metropoli otevřelo například hnutí ANO, Občanská demokratická strana i hnutí Svoboda a přímá demokracie, přičemž strany zvolily odlišná místa pro setkávání s veřejností a novináři.
Zatímco hnutí ANO otevírá dveře štábu na pražském Chodově a Motoristé v Hartigovském paláci na Malé Straně, představitelé Občanské demokratické strany přivítali novináře v sídle strany v Truhlářské ulici v centru Prahy, kam první akreditovaní zpravodajové dorazili již více než tři hodiny před oficiálním koncem hlasování. Pro příchozí novináře bylo na místě připraveno zázemí včetně drobného občerstvení, které mělo novinářským týmům zpříjemnit čekání na první výsledky sčítání hlasů z jednotlivých volebních okrsků.
Pro zástupce médií byl v sídle ODS zajištěn catering obsahující tradiční sladké pečené pečivo v podobě makových, jablečných a tvarohových koláčků, který doplnily obložené housky. K pití byla k dispozici káva a nealkoholické limonády s příchutí bezinky a maracuji, což zajistilo potřebné zázemí pro celodenní novinářskou práci.
Odlišné místo pro sledování volebního klání zvolilo hnutí SPD, které své ústředí pro tento den umístilo do prostor pražského hotelu Duo nacházejícího se na Střížkově. Zdejší uspořádání důsledně odděluje zástupce médií od samotných politiků, kteří se do hlavních prostor kongresové haly začali sjíždět kolem čtrnácté hodiny odpoledne.
12:23 - Co se děje po uzavření volebních místností?
Proces zjišťování výsledků komunálních a senátních voleb začíná bezprostředně v okamžiku, kdy se v sobotu ve čtrnáct hodin uzavřou volební místnosti po celém Česku. Pro členy okrskových volebních komisí, kteří mají za sebou čtrnáct hodin dohledu nad řádným průběhem hlasování, tím nastává technicky i časově nejnáročnější fáze práce. Předsedové komisí oficiálně ukončí hlasování, načež se ze zapečetěných uren vysypou obálky a komisím začíná detailní zkoumání a přepočítávání odevzdaných hlasů.
Zatímco senátní nebo prezidentské volby se řídí většinovým systémem a sněmovní volby poměrným systémem s možností kroužkování kandidátů, hlasování do obecních zastupitelstev patří k vůbec nejsložitějším v českém volebním systému. Voliči totiž mohou v komunálních volbách křížkovat nejen celé politické strany a hnutí, ale také jednotlivé kandidáty napříč různými volebními listinami. Při vyhodnocování hlasů se primárně sčítají křížky pro samotné politické subjekty a teprve následně se posuzují hlasy odevzdané jednotlivým kandidátům.
Po dokončení samotného sčítání sepíše volební komise oficiální zápis o průběhu a výsledku hlasování, který musí všichni její členové podepsat. Jeden stejnopis je určen pro Český statistický úřad, kde se data v elektronické podobě vkládají do zabezpečeného systému odděleného od veřejné internetové sítě. Komise následně zapečetí veškerou volební dokumentaci a spolu s druhým vyhotovením zápisu ji předá příslušnému obecnímu úřadu, čímž její povinnosti definitivně končí.
První dílčí výsledky z nejmenších volebních okrsků s nízkým počtem voličů bývají obvykle k dispozici již do jedné hodiny od uzavření volebních místností. Sčítání ve velkých krajských městech a na velkých sídlištích trvá déle a finální data z těchto okrsků přicházejí standardně během podvečerních a večerních hodin. Případné zpoždění do pozdních nočních hodin nastává většinou pouze v místech, kde se v průběhu zpracování vyskytly technické nebo administrativní komplikace.
12:00 - Dvě hodiny do uzavření volebních místností
Už za dvě hodiny skončí komunální volby, v nichž se do zastupitelstev přibližně 6250 obcí uchází o přízeň voličů celkem na 190 tisíc kandidátů. Vstoupit do místní politiky a získat mandát v obecních orgánech se tak snaží široké spektrum uchazečů z řad politických stran, koalic i nezávislých kandidátů.
Ačkoliv je celkový počet zájemců o práci v obecních samosprávách vysoký, v mnoha regionech se volební soutěž potýká s nedostatkem politické konkurence. Ve třetině všech obcí se totiž místním aktivním občanům a politickým uskupením podařilo sestavit pouze jedinou kandidátní listinu.
Ještě výraznější absence politického souboje nastala přibližně v šestině českých vesnic a menších obcí. V těchto místech se celkový počet přihlášených kandidátů přesně shodoval s celkovým počtem volených členů zastupitelstva, což znamená, že všichni zaregistrovaní adepti měli své zvolení fakticky jisté ještě před samotným otevřením volebních místností.
10:41 - Do Senátu mohou lidé volit i z ciziny. Za týden půjdou k volbám znovu
Už zanedlouho se uzavírají volební místnosti a úderem čtrnácté hodiny končí rozhodující druhý den současně probíhajících komunálních voleb a prvního kola voleb do třetiny Senátu. Obyvatelé v celkem sedmadvaceti volebních obvodech odevzdávají poslední hlasy pro své budoucí senátory, přičemž v řadě regionů bude o konečném vítězi jasno až po sečtení všech lístků a případném rozhodujícím duelu.
V těch obvodech, kde žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, se uskuteční druhé kolo voleb. To je naplánováno přesně na následující týden, přičemž voliči zamíří k urnám v pátek šestnáctého října od čtrnácté do dvacáté druhé hodiny a v sobotu sedmnáctého října od osmé do čtrnácté hodiny.
Zvláštní pravidla a specifické podmínky platí pro české občany žijící v zahraničí, kteří se chtějí zapojit do senátních voleb. Krajané zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelskými úřady nemohou hlasovat přímo na velvyslanectvích v cizině, ale musejí si včas vyzvednout voličský průkaz.
S tímto dokladem pak mohou dorazit přímo do České republiky a odevzdat svůj hlas v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do obvodu, kde se senátní volby konají, a to bez ohledu na své trvalé bydliště. Hlasování v zahraničí pro horní komoru parlamentu totiž legislativa neumožňuje, a účast v prvním či případném druhém kole je tak vázána na fyzickou přítomnost na území republiky s voličským průkazem.
9:37 - I starostové malých obcí vydělávají nadprůměrně
Odměny představitelů obcí, měst a krajů v České republice se pro rok 2026 odvíjejí od průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství za první pololetí předchozího roku, která byla stanovena na 48 147 korun. Na základě těchto zákonných pravidel si uvolněný starosta v obci do tří stovek obyvatel přijde na 58 307 korun hrubého měsíčně, což představuje výrazný nárůst ve srovnání s předchozími lety a znatelný odstup od celostátního průměru.
Zákonný systém odměňování prošel v posledních obdobích významnou proměnou, neboť starší vládní nařízení, na která dosud odkazují některé zastaralé internetové tabulky, již ztratila platnost. Finanční ohodnocení představitelů samospráv nyní roste automaticky podle vývoje celostátní průměrné mzdy, aniž by bylo nutné pro každé období schvalovat nová speciální usnesení. Zatímco starosta nejmenší vesnice pobírá zmíněných téměř osmapadesát tisíc korun, řadový zastupitel v takové obci může jako maximální odměnu obdržet 1 734 korun za měsíc.
Zcela odlišnou rozpočtovou kategorii tvoří hlavní město Praha a jednotlivé kraje, kde jsou finanční nároky a rozsah odpovědnosti politiků podstatně vyšší. Primátor hlavního města Prahy v uvolněné funkci pobírá měsíčně 192 348 korun, zatímco řadový pražský zastupitel bez dalších vedlejších funkcí má zákonný nárok nejvýše na 9 630 korun. Tyto částky věrně odrážejí obrovskou administrativní zátěž a význam správy hlavního města.
Podobně diferencované jsou také odměny hejtmanů a krajských zastupitelů napříč celou republikou v závislosti na celkovém počtu obyvatel v daném regionu. Uvolněný hejtman v kraji do půl milionu obyvatel si vydělá 174 870 korun měsíčně, v regionech s počtem obyvatel od půl milionu do jednoho milionu činí tato odměna 180 696 korun a v nejlidnatějších krajích nad jeden milion obyvatel dosahuje částka 186 522 korun.
Krajští zastupitelé bez dalších funkcí pak pobírají odměny v rozmezí od 8 763 do 9 341 korun měsíčně podle velikostní kategorie příslušného kraje. Tyto platové mantinely pomáhají udržovat stabilní pravidla financování politické reprezentace na regionální úrovni a zároveň reflektují různorodou náročnost svěřených úkolů.
8:41 - Češi dnes v minimálně jednom případě zvolí senátora
V senátních volbách, které se konají v celkem dvaceti sedmi obvodech současně s komunálními volbami, se dnes v čtrnáct hodin uzavřou volební místnosti a naplno odstartuje sčítání odevzdaných hlasů. Obyvatelé Česka v nich rozhodují o obměně třetiny horní komory parlamentu, přičemž v mnoha regionech je již nyní zřejmé, že o konečném vítězi rozhodne až druhé kolo naplánované na příští týden.
Jedinou výjimkou z pravidla dvoukolových soubojů je ovšem senátní obvod Rychnov nad Kněžnou. V tomto regionu se voliči setkávají s unikátní situací, protože na volebním lístku figurují pouze dva kandidáti. Díky tomu je již nyní jisté, že o novém senátorovi bude rozhodnuto ihned po sečtení hlasů z prvního kola a k opakovanému měření sil tam ve druhém kole nedojde.
Zcela odlišné poměry naopak panují v centrálním pražském obvodu číslo dvacet sedm, kam spadá Praha 1, část Prahy 7 a Troja. Tento volební obvod se stal magnetem pro zájemce o politickou kariéru a s celkovým počtem devíti uchazečů o senátorské křeslo drží prvenství jako místo s největší konkurencí v celé zemi.
Mezi nejvýraznější osobnosti, které usilují o přízeň voličů v srdci metropole, patří známý spisovatel Jiří Padevět, jenž do klání vstupuje s podporou hnutí STAN. Velkou pozornost veřejnosti i médií přitahuje také specifický politický souboj v rámci rodinných vazeb, jelikož se v tomto obvodu střetávají bratři Čižinští.
8:00 - Volební místnosti se znovu otevřely
Páteční účast v prvním dni voleb se pohybovala zhruba mezi pětinou až třetinou oprávněných voličů, což odpovídá číslům z minulých voleb před čtyřmi lety. Zatímco v menších obcích panoval velký zájem a volební účast v některých z nich dosáhla až poloviny voličů, volby do Senátu provází tradičně o něco nižší zájem veřejnosti.
Hlasování bude ukončeno dnes ve čtrnáct hodin, kdy se volební místnosti definitivně uzavřou a okrskové komise zahájí sčítání odevzdaných lístků. Hlavně ve větších městech si však na oficiální výsledky budeme muset pravděpodobně počkáme, protože komunální volby jsou mimořádně komplikované na sčítání kvůli složitému systému rozdělování hlasů a preferencí.
Složitost a náročnost sčítání se projevuje především ve velkých sídlištích, kde se tradičně čeká na konečné výsledky nejdéle. Zkušenosti z minulých let ukazují, že zdlouhavé zpracovávání dat bývá typické například pro pražské čtvrti jako jsou Řepy, Prosek nebo Černý Most, kde velké množství kandidátů a formátů lístků klade značné nároky na členy volebních komisí.
Po uzavření místností a sečtení hlasů se naplno ukáže nové rozložení politických sil na radnicích. Zatímco u komunálních voleb budou výsledky známé v průběhu dnešního odpoledne a večera, v senátních obvodech, kde žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu v prvním kole, se voliči budou muset připravit na případné rozhodující souboje v příštím týdnu.
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Zdroj: Jan Hrabě