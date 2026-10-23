Začíná velké omezení na příjezdu do Prahy. Práce potrvají do prosince

V Praze dnes začalo další rozsáhlé dopravní omezení. Technická správa komunikací (TSK) zahájila rozsáhlou výměnu povrchu vozovky na Cínovecké ve směru do centra. Práce ve více než dvoukilometrovém úseku od Mratínského potoka po Rochlickou ulici potrvají do 10. prosince.
Harmonogram i plánovaná dopravní opatření jsou úzce koordinovány s probíhající třetí etapou rekonstrukce ramp z Kbelské ulice s cílem zachovat maximální plynulost dopravy v severovýchodním sektoru metropole, zdůraznila TSK.
Během stavby dojde k odfrézování stávajícího asfaltového souvrství komunikace, lokální sanaci podkladu a následné pokládce nového asfaltového souvrství. Součástí stavebních prací je také oprava poškozených uličních vpustí včetně výměny mříží, oprava svodidel, vyrovnání a doplnění obrub, rektifikace znaků inženýrských sítí a následná obnova vodorovného dopravního značení.
Na Cínovecké ulici je provoz ve směru do centra organizován tak, že jeden jízdní pruh vede do Kbelské ulice směrem na Hloubětín a druhý je převeden do protisměru na komunikaci Liberecká ve směru do centra. K navrácení do standardní trasy Liberecké ulice dochází na úrovni Rochlické ulice.
Křižovatka ulic Vysočanská a Rochlická zůstává ve směru do centra průjezdní, ale z komunikace Cínovecká / Liberecká na ni není možné sjet. Zcela uzavřen je sjezd z ulice Kostelecká na Cínoveckou ve směru do centra. Řidiči mohou jako objízdnou trasu využít komunikaci Ďáblická, případně trasu přes ulice Tupolevova a Prosecká.
"Pro zajištění plynulosti dopravy bude v místě k dispozici nonstop pohotovostní odtahová služba, která při nehodě či poruše bezplatně odtáhne nepojízdné vozidlo mimo stavbu. Žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a respektování dopravního značení," dodala TSK.
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Zdroj: Libor Novák