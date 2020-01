Trump už dříve pohrozil, že by mohl uvalit cla na dovoz aut z EU. Po úterní schůzce s von der Leyenovou řekl, že pokud unie se Spojenými státy žádnou novou dohodu neuzavře, bude "muset jednat", a to formou "velmi vysokých cel na jejich auta a další výrobky". To prý také řekl i von der Leyenové.

Dosavadní jednání s Evropskou unií Trump označil za náročná, Evropa ale podle něj Ameriku dlouho využívala. "Máme už opravdu spoustu let obrovský deficit (zahraničního obchodu), s Evropou je to přes 150 miliard dolarů," řekl Trump. Dodal nicméně, že by byl velmi překvapen, kdyby nakonec musel cla zavádět.

Případná americká cla by se dotkla i České republiky. Výkonný ředitel českého Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl loni uvedl, že cla na automobilový sektor by potenciálně ohrozila až pětinu českého exportu v automobilovém průmyslu a až 25.000 pracovních míst.

Spojené státy měly v roce 2018 s Evropskou unií v obchodu se zbožím a službami deficit 109 miliard dolarů (2,5 bilionu Kč), uvádí úřad amerického obchodního zmocněnce. Díky vývozu zboží a služeb z USA do zemí EU mohlo mít v roce 2015 práci zhruba 2,6 milionu lidí. Ukazují to záznamy amerického ministerstva obchodu, novější data nejsou k dispozici.