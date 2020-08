Daňová kobra v akci: Policie vyšetřuje podvody se škodou přes 220 milionů

Hlavními organizátory podvodů byla podle policistů čtveřice mužů ve věku od 33 do 55 let z Prahy. "Tito obvinění vytvořili účelové obchodní řetězce společností, které v různé míře obchodně, fakturačně a personálně propojili, a v období nejméně od února 2014 do června 2016 realizovali spekulativní nákupy a prodeje zboží, masa a sýra, přičemž jediným cílem a účelem těchto obchodů bylo zkrátit daň z přidané hodnoty," uvedla Javorková.

Zlínský kraj: Úspěšná Daňová Kobra opět úřadovala. Krajští zlínští kriminalisté obvinili v případu rozsáhlých daňových karuselových podvodů 16 osob a 1 firmu. Obvinění způsobili zkrácením daní škodu přesahující 220 milionů korun.#policiezlk https://t.co/uxCUSCLLVP — Policie ČR (@PolicieCZ) August 14, 2020

Obvinění podle ní jednali jako organizovaná zločinecká skupina s rozdělením úloh a rolí. "Trestnou činnost měli podrobně naplánovanou a jednali po vzájemné domluvě s úmyslem se obohatit. Trestnou činnost páchali především na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy, ale i na dalších místech v České republice. Na páchání trestné činnosti bylo využito téměř čtyřicet obchodních společností působících na území České republiky," uvedla mluvčí.

Případem se v lednu roku 2018 začali na základě oznámení Finančního úřadu pro Zlínský kraj a Finančně analytického úřadu Ministerstva financí ČR zabývat celníci i policisté. "Vyšetřovatel pak na základě dalšího prověřování a vyhodnocení zajištěných důkazů začátkem srpna obvinil 16 osob, z toho 13 mužů a tři ženy, z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny a z trestného činu účast na organizované zločinecké skupině," uvedla Javorková.

Mezi stíhanými jsou i dva muži ze Slovenska. Ze stejných trestných činů vyšetřovatel obvinil také jednu právnickou osobu z Prahy. Kriminalisté na případu nadále pracují. Podle mluvčí je trestní spis velmi obsáhlý, čítá přes 30.000 listů.