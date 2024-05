Důvody, proč je pro Ukrajinu tak těžké úplně zničit Kerčský most

Nejdelší most v Evropě spojuje Rusko s městem Kerč na Krymu, který Moskva v roce 2014 nelegálně anektovala od Ukrajiny. Most překlenuje Kerčský průliv a je jediným silničním spojením mezi Ruskem a anektovaným poloostrovem. Skládá se z oddělené silnice a železnice, které jsou podpírány betonovými sloupy a nataženými ocelovými oblouky tam, kde lodě proplouvají mezi Černým a Azovským mořem.

Dne 17. července 2023 zaútočili Ukrajinci na Krymský most dvěma sebevražednými mořskými drony, poškodili rozpětí silničního mostu a způsobili úmrtí dvou civilistů a zranění dalšího jednoho. Ukrajina později oficiálně přiznala tento útok.

Přestože byl povrch vozovky poškozen, podpěry zůstaly neporušené.

I přes vysokou účinnost "chytrých" zbraní jsou některé mosty díky své konstrukci obtížně zničitelné.

To může platit i v opačném případě: Konzolová konstrukce mostu v americkém Baltimoru, který čelil 26. března 2024 srážce a nárazu kontejnerové lodí, vedla k jeho kolapsu.

Na rozdíl od toho jednotlivé části na Kerčském mostě mohou být poškozeny nebo zničeny s omezeným dopadem na strukturální integritu zbytku mostu, takže by se při jakémkoli vojenském útoku nejvíce poničily betonové pilíře, jejichž oprava nebo výměna by trvala déle.

I přestože Kerčský most slouží jako klíčová spojnice pro ruské vojenské zásobovací konvoje, Ukrajinci dokázali, že jsou schopni jeho užívání – alespoň dočasně – ruským vojenským silám dost závažně narušit.

Zatímco se Ukrajina snaží zastavit nejnovější útočné snahy Ruska na frontové linii v Donbasu, může se v určitém okamžiku rozhodnout zaměřit své útoky na Krym.

Většina analytiků předpokládá, že Ukrajina by se mohla pokusit osvobodit Krym úplně. Pro Putina je ale přístav Sevastopol kritickým bodem a strategicky důležitý – něco, o co nechce přijít.

Ukrajina nemá námořnictvo, ale úspěšně zasáhla ruskou černomořskou flotilu a donutila ji ustoupit dále na východ.

To zanechává Krym relativně zranitelným a pokud by Ukrajina podnikla vážný útok na tuto okupovanou enklávu, bylo by třeba využít zkušeností z předchozích útoků na Kerčský most a znemožnit jeho užití pro případné ruské posily.

Zatímco Ukrajina soustřeďuje své omezené zdroje na konkrétní strategické cíle, je možné, že mezi ně budou brzy patří i razantnější útoky na Kerčský most.

Sean Bell je vojenský analytik s bohatou vojenskou kariérou v RAF, kde sloužil jako pilot stíhaček Harrier a zastával štábní funkce na ministerstvu obrany i v zahraničí. Absolvoval nasazení do různých konfliktních oblastí, včetně Bosny, Perského zálivu a Afghánistánu. Po odchodu z RAF v roce 2012 se věnuje provozování developerské společnosti a poskytování poradenských služeb v oblasti obrany. Od roku 2022 přispívá vojenskou analýzou pro Sky News a aktivně se angažuje v různých charitativních organizacích a profesních sdruženích.