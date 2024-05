U Masarykova nádraží nejezdí tramvaje. Úpravy vedení linek budou platit až do léta

V pondělí začala rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Dlážděná a Havlíčkova kolem Masarykova nádraží v samém centru Prahy, která potrvá až do soboty 29. června. Dopravní podnik proto na webu upozorňuje na spoustu změn ve vedení tramvajových linek.

Například linka 1 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Dělnická odkloněna přes Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště. Linka 3 vede ve směru od Modřan a Braníku z Jindřišské do zastávky Senovážné náměstí, odkud dále pokračuje jako linka 26 přes Hlavní nádraží na Nádraží Hostivař.

Linka 6 je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, odkud pokračuje jako linka 14 na Spořilov. Linka 7 jede v úseku mezi Balabenkou a Starým Hloubětínem odklonem přes zastávky Arena Libeň jih, Nádraží Libeň a Podkovářská.

Linka 12 je ve směru od Sídliště Barrandov odkloněna z Vltavské přes Florenc, Karlín a Vysočany do obratiště Lehovec. Linka 15 je ve směru od Kotlářky ze zastávky Masarykovo nádraží v ulici Na Poříčí odkloněna přes Karlín a Libeň do zastávky Kobylisy.

Linka 24 je odkloněna ve směru od Náměstí Bratří Synků z Jindřišské přes Senovážné náměstí a Žižkov do obratiště Olšanské hřbitovy. Linka 25 je vedena z Vltavské přes zastávky Dělnická, Ortenovo náměstí a Nádraží Holešovice do obratiště na Výstavišti. Linka 27 jede ve směru z centra ze zastávky Výstaviště přes Nádraží Holešovice, Ortenovo náměstí, Dělnickou a Maniny na Libeňský most.

Nově byly zavedeny linka 30 mezi Kobylisy (Březiněveskou) a Dědinou, linka 31 mezi Spojovací a Vysočanskou a linka 34 z Libeňského mostu na Vozovnu Kobylisy.

Dopravní podnik také nechal zřídit provizorní zastávky Masarykovo nádraží v ulici Na Poříčí u křižovatky s Havlíčkovou ulicí, na Senovážném náměstí a zastávku Vltavská na předmostí Hlávkova mostu.