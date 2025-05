Praha dnes posílí metro. V Letňanech hrají Iron Maiden

Iron Maiden se momentálně nacházejí na koncertním turné Run For Your Live World Tour u příležitosti 50 let od vzniku kapely, kterou v roce 1975 založil Steve Harris. Angličané se vracejí i do Prahy, kde fanoušci uslyší vybrané skladby z alb Iron Maiden až Fear of the Dark.

Vchody do areálu se otevřou v 16 hodin, hlavní koncert večera začne ve 20:00. Lidem se doporučuje, aby k přepravě na akci využili linku metra C, která má konečnou ve stanici Letňany nedaleko letiště.

Dopravní podnik informoval, že kvůli koncertu posiluje provoz městské hromadné dopravy. "Metro linky C bude po skončení koncertu posíleno – poslední souprava metra odjíždí ze stanice Letňany v 0:30," uvedl dopravce na sociální síti X.