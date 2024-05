Trumpova ex-asistentka Hope Hicksová vypovídá. Měla popřít aféru Stormy Daniels

Svědectví Hicksové nabídlo porotcům pohled na úsilí kampaně o omezení škod, když Trump čelil mnoha obviněním z nevhodného sexuálního chování během kritických týdnů před svým vítězstvím ve volbách do Bílého domu. Informuje BBC.

Trump přiznal, že falšoval obchodní záznamy, aby skryl platbu 130 000 dolarů, která byla tehdy realizována na účet Danielsové, jenž hrozila, že zveřejní svůj příběh o jejich sexuálních aktivitách v roce 2006. Hicksová svědčila, že Trumpovi oznámila čtyři dny před volbami 8. listopadu 2016, že Wall Street Journal má v plánu zveřejnit podrobnosti příběhu Danielsové. "Chtěl se ujistit, že jakýkoli vztah bude popřen," uvedla Hicks(ová), která sloužila jako tisková mluvčí kampaně.

Hicks(ová) také uvedla, že Trump nechtěl, aby jeho manželka Melania viděla zprávy o údajných aférách s Karen McDougalovou a Stormy Danielsovou. Trump popřel oba vztahy. "Měl obavy, jak by na to zareagovala jeho žena, a chtěl, aby noviny nebyly doručeny do rezidence," sdělila Hicks(ová). Žalobci tvrdí, že platba Danielsové mohla ovlivnit volby tím, že potlačila zprávy, které mohly ovlivnit voliče při rozhodování mezi Trumpem a Clintonovou.

Žalobci tvrdí, že Trump zfalšoval záznamy, aby zakryl porušení volebního a daňového zákona, což povyšuje 34 bodů, kterým čelí, z přestupku na zločin, za který lze uložit až čtyři roky vězení. Svědectví Hicks(ové) by mohlo Trumpovým právníkům pomoci objasnit, že zaplatil Danielsové, aby zabránil jeho manželce, nikoli voličům, slyšet obvinění filmové hvězdy pro dospělé. Hicks(ová) se od Trumpa měla dozvědět, že jeho osobní právník Michael Cohen vyplatil Danielsové peníze, aby ho „chránil před falešným obviněním“ z „laskavosti vlastního srdce“.

Hicks(ová) se během jejího svědectví krátce rozplakala. Trump, letos opět republikánský kandidát na prezidenta, bez výrazu seděl u stolu obžalovaných během svědectví Hicks(ové), osoby, která pracovala pro Trumpovu kampaň a která vystoupila jako svědek v 11 dní dlouhém procesu.

Svědkyně také uvedla, že kampaň byla otřesena zveřejněním zvukového záznamu z televizního pořadu „Access Hollywood“, ve kterém se Trump chlubil tím, jak chytal ženské genitálie. Přesto by verdikt o vině mohl poškodit Trumpovu prezidentskou kandidaturu, zjistil průzkum agentury Reuters/Ipsos.