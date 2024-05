Rusko vydalo zatykač na Volodymyra Zelenského

Zatykač vydalo ruské ministerstvo vnitra. Příslušný záznam se objevil v policejní databázi, ukrajinský prezident je podle něj hledanou osobou pro podezření z porušení blíže nespecifikovaného článku ruského trestního zákoníku. Screenshot záznamu v databázi koluje i po sociálních sítích.

Agentura TASS moc podrobností k pátrání po hledané osobě neposkytla. Pouze uvedla, že Zelenskyj se narodil 25. ledna 1978 a v roce 2019 se stal ukrajinským prezidentem.

Zelenskyj se narodil v lednu 1978 v ukrajinském městě Kryvyj Rih. Před vstupem do politiky působil jako herec, scenárista, televizní moderátor a ředitel produkčního studia. Prezidentem je téměř pět let, do úřadu byl uveden 20. května 2019. Od 24. února 2022 stojí v čele země, která čelí plnohodnotné ruské invazi.

Zatykači, a to dokonce mezinárodnímu, čelí i ruský prezident Vladimir Putin. Loni v březnu ho vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) se sídlem v nizozemském Haagu v souvislosti s únosy ukrajinských dětí do Ruska.