Obavy z rozšíření konfliktu: Írán by mohl zaútočit na USA a vtáhnout je do války, varuje bývalý velvyslanec

„Někteří lidé v Bílém domě si nepřejí, aby se USA znovu zapletly do války na Blízkém východě,“ uvedl Oren. „Ale pokud Írán udeří první, vyvine to tlak na prezidenta Trumpa, který by pak mohl tlačit na Izrael, aby se dohodl na příměří.“ Dodal, že taková úvaha může být součástí íránského strategického myšlení – a že se této možnosti obává.

Zároveň podtrhl, že Izrael by neměl přestat s útoky, navzdory názorům některých amerických činitelů, kteří volají po příměří. „Proč by někdo chtěl, abychom přestali? Proč by si někdo nepřál, aby byl Írán výrazně oslaben?“ dodal Oren.

Napětí mezi Izraelem a Íránem nadále eskaluje. USA zvažují, že se připojí k izraelským útokům, a prezident Trump o této možnosti jednal se svým bezpečnostním týmem v úterý večer. Schůzka trvala bezmála hodinu a půl a podle informací BBC byl jedním z diskutovaných cílů íránský jaderný komplex Fordo. Ten se nachází hluboko pod zemí a pouze Spojené státy disponují bombou o hmotnosti 30 000 liber, která by jej mohla zničit.

Zdroje z americké administrativy uvádějí, že tým prezidenta je v otázce vojenské intervence rozdělen. Experti varují, že americká účast by zásadně změnila dynamiku celého konfliktu.

Ve světle rostoucí pravděpodobnosti zásahu USA bylo v posledních třech dnech vysláno do Evropy více než 30 amerických tankovacích letounů, které slouží k doplňování paliva stíhacích letounů a bombardérů během letu. To může naznačovat přípravy na rozsáhlejší operaci.

Mezitím pokračují íránské odvetné útoky. Během noci Teherán vypálil na izraelské území hypersonickou raketu Fattah-1, namířenou na Tel Aviv. Podle dosavadních zpráv nebyly hlášeny civilní oběti, nicméně izraelské obranné síly zůstávají v nejvyšší pohotovosti.

Izraelská armáda v ranních hodinách oznámila, že zasáhla zařízení na výrobu odstředivek a zbraní na íránském území. BBC tuto informaci zatím nezávisle neověřila. Podle šéfa Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) došlo již minulý týden k vážnému poškození, či dokonce zničení podzemního komplexu v Natanzu.

Odstředivky jsou zařízení, která se používají k obohacování uranu. Ten může sloužit jak k výrobě paliva pro jaderné elektrárny, tak k produkci jaderných zbraní.

Šestý den od vypuknutí konfliktu se tak situace dále vyhrocuje a možnost přímého zapojení Spojených států přibližuje konflikt k nebezpečné mezinárodní eskalaci. Jakékoli rozhodnutí Washingtonu bude mít zásadní dopad nejen na Blízký východ, ale i na globální bezpečnost.