Muž hledaný kvůli napadení v Praze se sám přihlásil policii

Kriminalisté cizince obvinili z těžkého ublížení na zdraví, za což mu v případě odsouzení hrozí až 12 let vězení. Současně navrhli jeho vzetí do vazby. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Případ se stal na konci října ve Vladislavově ulici v Praze 1, kde podezřelý podle policie po předchozí hádce velmi brutálně napadl devětadvacetiletého muže. Napadený po útoku skončil se zraněním ohrožujícím jeho život v nemocnici, informovala v sobotu policie na webu, kde vyhlásila pátrání po útočníkovi.

"Hledaný muž se včera (v neděli) sám přihlásil na policejní služebnu," uvedla dnes Kropáčová. Podle ní byl muž podezřelý z útoku už v minulosti za obdobnou násilnou trestnou činnost odsouzen.