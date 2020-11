Policie: Muž na Vyškovsku zavraždil příbuznou, hrozí mu 20 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zhruba třicetiletý muž v obci na Vyškovsku podle policie zavraždil svoji přes 80 let starou příbuznou. ČTK to dnes řekl mluvčí policie Pavel Šváb, přesný věk podezřelého ani oběti neuvedl. Muž na ženu zaútočil sekerkou, za vraždou byly údajně dlouholeté spory. K vraždě se zadržený přiznal. Je ve vazbě, hrozí mu až 20 let vězení.