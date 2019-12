Policistům ujížděl muž se zákazem řízení, způsobil několik nehod

Muž cestou způsobil několik dopravních nehod, v závěru sám narazil s autem do stromu a při následném útěku ho policisté zadrželi. Na webu to dnes uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Muži za obecné ohrožení a za maření úředního rozhodnutí hrozí v případě odsouzení až pět let vězení.

Pronásledování auta skončilo v Dolních Počernicích, dopravní nehoda, po které chtěli auto policisté zastavit, se ale stala v Praze 4.

V okamžiku, kdy se na policejním autě rozsvítily majáky, řidič sešlápl plyn a začal ujíždět Novopetrovickou ulicí protisměrem. Při pronásledování řidič projel několik křižovatek na červenou, v ulici Přátelství najel na kruhový objezd v protisměru a při manévrech na Štěrboholské spojce způsobil další nehodu, přesto dál pokračoval v nebezpečné jízdě, popsala událost mluvčí.

V Dolních Počernicích podle ní ale řidič nezvládl řízení a narazil do stromu. Začal pak před policisty utíkat, proto přišel na řadu varovný výstřel. Po pár metrech policisté podezřelého doběhli a za užití donucovacích prostředků ho zadrželi. Při vyšetřování ještě na místě policisté zjistili, že stejné auto ujíždělo hlídce tentýž den několik hodin předtím, řidiči se však podařilo jí uniknout.

Podobného činu se podle mluvčí muž dopustil už v minulosti, a to pod vlivem návykových látek. Jestli byl pod vlivem drog i tentokrát, policisté nezjistili, protože odmítl test na drogy. Podle mluvčí má muž v lednu nastoupit do vězení.