Řídil Mustang, který zabil generála. Co mu vzkazují lidé?

Nehodu způsobil řidič, který se zúčastnil setkání majitelů vozidel Ford Mustang v Krkonoších. K nehodě došlo při neorganizované individuální jízdě, která byla mimo program setkání. Spolujezdkyni záchranáři převezli vrtulníkem s těžkým zraněním do nemocnice. Řidič a dvanáctileté dítě z mustangu skončili v nemocnici s lehkými zraněními.

Chaura se vyjádřil pro server TV Nova. "Ta věc se neměla stát. Příbuzným bych chtěl vzkázat upřímnou soustrast. Mrzí mě to, chtěl bych být té rodině co nejvíc nápomocen. Protože je to neodpustitelné."

Pod veřejnými příspěvky na facebookou však přejí lidé řidičovi mustangu smrt. Některé příspěvky hraničí se zákonem.

"Doufám, že teď dostaneš, co si zasloužíš!!! Oko za oko!" napsala Veronika K.

Další vzkaz napsal Michal D.: "Ty prase jedno, máš to ale smůlu, že jsi zabil vysokého důstojníka armády. Oni ti to teď spočítají. Já být tebou, tak tu stránku rychle smažu, nebo ti někdo rozbije ten tvůj arogantní prasácký ksicht."

"Vrahu, zabil jsi mi kamaráda a souseda. Doufám, že Tě v životě nepotká nic dobrého, protože chyba se může stát, ale takovým způsobem, jakým jsi zabil nevinného člověka a druhého poslal do nemocnice s pravděpodobnými trvalými následky, je neodpustitelné," napsal Vojtěchovi Ch. na jeho Facebook.

Nenávistné příspěvky mohou mít pro jejich autory nepříjemné následky. Pokud by se jimi zabývala policie, mohla by volání po odplatě vyhodnotit jako nebezpečné vyhrožování či podněcování k trestnému činu, za které hrozí rok, respektive dva roky ve vězení.

Někteří lidé se řidiče zastávali a upozorňovali diskutující, že jejich příspěvky jsou přes čáru. "Ano, Vojta udělal chybu. Předváděl se a zabil člověka, druhého vážně zranil. Znám ho osobně X let a rozhodně to není člověk, který nemá svědomí. To, že zabil někoho, ho bude tížit do konce života. Pravděpodobně se prostě chtěl předvést před malým klukem, co auto dovede a nezvládl řízení. Rozhodně není od věci přát smrt jeho rodině apod. Lituji, že se něco takového stalo a musí být potrestán," napsal kamarád

„Milan Jakubů celý svůj profesní život zasvětil bezpečnosti naší země a našich občanů. Je tragickou ironií osudu, že jeho život skončil právě tímto způsobem,“ uvedl k události ředitel Vojenského zpravodajství, brigádní generál Jan Beroun na webu Vojenského zpravodajství.

Tragickou dopravní nehodu intenzivně vyšetřují trutnovští kriminalisté. Zkouška na přítomnost alkoholu v dechu u řidiče měla negativní výsledek. Škoda byla předběžně vyčíslena na 1 300 000 korun.

Policisté žádají další řidiče, kteří před nehodou mustang potkali, aby se přihlásili a podali svědectví. Prověřují i verzi, jestli před tragickou nehodou Chaurův mustang závodil s jiným, jak vypověděli někteří svědci .Obvinění zatím nepadlo.