Státní zastupitelství podalo obžalobu na celníky v kauze lihové mafie Radka Březiny

Jak už to ve fotbalovém světě bývá, za úspěchy vás všichni poplácají po ramenou, v případě neúspěchu to však většinou trenér odnese. U několika fotbalových reprezentací se tak po vyřazení z turnaje v Kataru s dosavadními trenéry rozloučily. Daleko za očekáváním například na tomto MS zůstali Belgičané, kteří nepostoupili ze skupiny a u kterých tak skončil Roberto Martínez. Stejně tak i Němci nepostoupili do vyřazovací fáze podruhé v řadě, ovšem tam zůstane kouč Hansi Flick minimálně do mistrovství Evropy 2024. Naopak už před šampionátem se nechal slyšet portugalský stratég Jižní Koreje Paulo Bento, že po Kataru skončí. Po vypadnutí Španělska, Brazílie a Nizozemska pak své výběry už nepovedou Luis Enrique, respektive Tité a Louis van Gaal.