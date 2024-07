Vražda na Teplicku: Jeden muž zastřelil druhého, hrozí mu 18 let vězení

Kriminalisté se případem zabývají od středečních večerních hodin. "Poškozený dvaapadesátiletý muž podlehl způsobeným střelným zraněním, která při incidentu utrpěl. V souvislosti s tímto incidentem policisté zadrželi jednu osobu, která se momentálně nachází v policejní cele," uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

Policie obvinila pětapadesátiletého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy a chystá se podat podnět k jeho vzetí do vazby. "V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše 18 let," dodal mluvčí.

V Ústeckém kraji je letos evidováno jedenáct zvlášť závažných zločinů, z nichž ve čtyřech případech se jedná o dokonanou vraždu, v dalších pěti o pokus a ve dvou dokonce i o přípravu. Ve všech zmíněných případech je policejnímu orgánu známa totožnost pachatelů těchto trestných činů.