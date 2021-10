Jiří Suchý slaví 90. narozeniny. Legenda Semaforu je stráví na jevišti

Herec, komik, textař, zpěvák, básník, hudebník, režisér, dramatik a výtvarník Suchý si podle svých slov připravil koncert pro sebe. "Chci si jako dárek dát písničky, které jsem napsal pro jiné a vždycky jsem jim je záviděl. Tak teď si to dopřeju a budu zpívat písničky různých interpretů, které jsem pro ně napsal, ale které jsem si nezazpíval," řekl k programu.

Pátečním večerem v Semaforu oslavy Suchého jubilea nekončí a ani pracovní tempo zakladatele slavného divadla Semafor nepolevuje. Pro divadlo stále píše hry, zanedlouho bude mít premiéru představení Černá kočka-bílý pes ve stylu slavného francouzského kabaretu Le Chat noire (Černá kočka) považovaného za první moderní kabaret.

"Le Chat noire (Černá kočka) je kabaret francouzský a pes zase kabaret český. Bude to o konkurenčním boji dvou kabaretů, jeden vede Jitka Molavcová a druhý já," řekl Suchý. "Hra už jednu premiéru měla v době covidu, ale bylo to pro padesát diváků, pak byly dvě reprízy a už se zase nesmělo hrát. Takže za ta tři představení dohromady tam nebylo ani tolik lidí, kolik se jich sejde na jednu reprízu. Proto 13. října bude oficiální premiéra," dodal.

Suchý letos počátkem září vystoupil na hudebním festivalu Prague Sounds, kde zazpíval písně inspirované vodním živlem. Na pódium umístěném na pontonu na Vltavě připlul lodí obklopen tanečnicemi v plavkách. "Byla to docela zajímavá a zvláštní zkušenost, jiný pocit, než když hraju každý večer v divadle, kde je úplně jiná atmosféra," podotkl.

Suchý, který s Jiřím Šlitrem v 60. letech tvořil jednu z nejoriginálnějších i nejpopulárnějších dvojic historie českého divadla, má na kontě přes 1300 písňových textů a je autorem více než 120 divadelních her a revuálních představení. K jeho narozeninám 24. září vyšla kolekce patnácti CD nazvaná Ďáblova dobře placená procházka z Vinohrad, která obsahuje devět her divadla Semafor, jejichž autory jsou Suchý se Šlitrem. Jejich spolupráci ukončila nečekaná Šlitrova smrt na Vánoce 1969 a nastupující normalizace. Suchý upadl v nemilost komunistických vládců, po podpisu petice Dva tisíce slov nesměl do televize ani do rozhlasu. Přesto zůstával životním optimistou. "V nejtěžších dobách za minulého režimu jsem si pro sebe vymyslel krédo: Když je všechno v hajzlu, tak vím, že nic není ztraceno, protože vím, kde to je," prohlásil.

Suchý i přes nepřízeň režimu hrál, jevištní partnerkou se mu stala Jitka Molavcová. Autorsky spolupracoval i s Ferdinandem Havlíkem. Jeho divadlo přežilo i nástup kapitalismu a po letech pendlování z místa na místo našlo zázemí v Praze - Dejvicích.