Začala 14. řada StarDance. Eben s Kostkovou potvrdili konec, nejlepší tanec předvedl Dyk

V České televizi odstartovala dlouho očekávaná čtrnáctá řada oblíbené taneční soutěže StarDance, která na parket přivedla deset známých osobností a jejich profesionální partnery. První živý přenos přinesl nejen napínavé taneční výkony a hodnocení odborné poroty, ale také oznámení zásadních změn.
Moderátorské stálice Marek Eben a Tereza Kostková hned v úvodu večera potvrdily že letošní čtrnáctá sezóna je pro ně zároveň poslední, v níž tuto prestižní taneční show provázejí. Jejich neopakovatelný humor a elegance budou divákům v budoucnu bezpochyby velmi chybět.
Změny se dotkly také čtyřčlenné poroty, v níž se po loňské pauze opět objevil obávaný i obdivovaný tanečník a choreograf Zdeněk Chlopčík. Vedle něj pokračují Tatiana Drexler a Richard Genzer, přičemž novou posilou odborného sboru se stala choreografka Jana Burkiewiczová, která přináší svěží pohled na hodnocení jednotlivých vystoupení.
Absence Zdeňka Chlopčíka v předběžných upoutávkách a na tiskové konferenci přitom v předchozích dnech vyvolávala řadu spekulací, avšak moderátoři vše vysvětlili hned v úvodu přenosu. Porotce byl zaneprázdněn svými politickými povinnostmi v obci Malenovice na Frýdecko-Místecku, kde úspěšně kandidoval za uskupení Malenovice sobě.
Samotná taneční klání odstartovala energickou čačou v podání zpěvačky Marty Jandové a jejího partnera Martina Prágra, kteří zatančili na skladbu Where Is My Husband. Z hlediště je přitom nadšeně podporoval její otec, legendární hudebník Petr Janda, spolu s dalšími členy rodiny, přičemž porota ohodnotila jejich výkon 18 body.
Následovala herečka Sara Prachař Sandeva v doprovodu Daniela Makovce, kteří předvedli elegantní waltz na melodii The Last Waltz. Porotkyně Tatiana Drexler ocenila partnerovy kvality, ale zároveň herečce doporučila větší uvolnění vršku těla a jistější práci s chodidly, což v součtu vyneslo 20 bodů.
Svou dynamickou sambu na skladbu Straight to Memphis předvedli herec Thomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová. Zatímco Zdeněk Chlopčík mladému herci vtipně doporučil mírné ubrání v pohybech kyčlí, Richard Genzer nešetřil chválou a vyzdvihl obrovskou energii celého vystoupení, které rovněž dosáhlo na 20 bodů.
Velkou pozornost vzbudil také bývalý úspěšný tenista Radek Štěpánek, který s Vandou Bartošovou Dětinskou zatančil čaču na rockový hit Should I Stay or Should I Go. Jana Burkiewiczová ocenila jeho obrovskou píli a pohybovou paměť, zatímco Chlopčík vyzdvihl skvělé zvládnutí sólových pasáží a přirozené pohybové návyky pramenící z jeho sportovní kariéry. Od poroty si odnesli 20 bodů.
Herec Tomáš Matonoha utvořil pár s Lenkou Norou Návorkovou a společně předvedli waltz na píseň I Wonder Why, jenž sklidil kladné ohlasy. Richard Genzer si neodpustil vtipnou poznámku o tom, že do soutěže se se jménem Matonoha může přihlásit jen naprostý šílenec, ale výkon nakonec ocenil jako velmi vydařený, podpořený i pochvalou od Tatiany Drexler a ziskem 23 bodů.
Mezi nejlépe hodnocené výkony večera se zařadila herečka Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem, kteří na tradiční latinskoamerickou skladbu La Bamba předvedli strhující sambu. Zdeněk Chlopčík sice v technice vytkl občasné došlapování shora a potřebu důkladnějšího propínání kolen, avšak celkově vystoupení označil za fantastické a plné radosti, což se odrazilo v nadstandardním zisku 27 bodů.
Méně se naopak dařilo zpěváku Tomáši Polákovi a Adrianě Maškové, jejichž čača na skladbu She’s a Lady příliš nenadchla odbornou porotu. Jana Burkiewiczová sice ocenila prostor pro budoucí zlepšení, avšak Richard Genzer stroze konstatoval, že v tanci bylo pramálo samotného tance, což se projevilo v nejnižším bodovém ohodnocení celého večera s pouhými 11 body.
Absolutním vrcholem prvního večera se stalo vystoupení herce a zpěváka Vojtěcha Dyka, jenž po boku Cathariny Málek zatančil sambu na skladbu Faith. Richard Genzer s humorem sobě vlastním prohlásil, že nesnáší talentované lidi a děkuje České televizi za neustálé snižování svého ega, přičemž výkon označil za jednoznačně nejlepší tanec celého večera, podpořený ziskem 30 bodů.
Úvodní večer uzavřela ze soutěžních dvojic zkušená kaskadérka Hanka Dvorská v tanečním páru s Michalem Kurtišem, kteří předvedli čaču na energický hit Get Up Offa That Thing. Zdeněk Chlopčík sice vyzdvihl obrovský zápal a živelnou energii soutěžící, ale zároveň dodal, že tanec by v příštích kolech vyžadoval větší kontrolu nad kroky a technickou preciznost, což stačilo na 17 bodů.
Na parketu se objevili také Petra Nesvačilová a Filip Hudlický, kteří se s diváky ale zároveň rozloučili. Připravili si porotou nebodovanou upravenou verzi waltzu na píseň Anywhere but Here, neboť herečka kvůli zraněnému kotníku v soutěži předčasně končí.
První soutěžní večer čtrnácté řady StarDance ukázal, že letošní ročník nabídne pestrou paletu emocí, zajímavých osobností a velmi vyrovnaných výkonů. Zatímco někteří soutěžící hned zkraje překvapili skvělou připraveností, jiné čeká na parketu ještě hodně práce, aby obhájili své místo v soutěži před diváky i přísnou porotou.
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