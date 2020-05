Jeden lék selhal, hledání pokračuje. Pomáhá proti covidu-19 vitamín D?

Internetová smršť o vitamínu D jako zázračném léku na onemocnění covid-19 se spustila, když vědci z Velké Británie a z USA začali srovnávat hladiny vitamínu D v různých zemích světa a úmrtnost na covid-19. Výsledek naznačil, že země, které udávaly nižší hladiny vitamínu D, měly vyšší úmrtnost na covid-19.

Lidé začali hromadně užívat vitamín D, ale v mnohem větším množství, než je doporučená denní dávka, která se navíc v různých zemích liší. Ve Velké Británii je to 400 IU/den a USA doporučují až 600 IU/den, ale lidé ve strachu z covid-19 se pomocí vyhledávače Google snaží najít odpovědi na příjmy vitamínu D až 60 000 IU za týden, uvádí CNN.

Přestože vitamín D je nezbytný pro správné fungování imunitního systému, kardiovaskulárního systému a je důležitý pro správný vývoj kostí, přebytek vitamínu D v organismu je toxický. Může vést k hyperkalcemii, což je život ohrožující stav. V krvi se nahromadí příliš vápníků a dojde ke zvápnění kostí, k poškození srdce a ledvin, což vede k nevratnému poškození orgánů.

Čím více tělo stárne, tím je pro něj obtížnější tvorba vitamínu D a lidé nad 70 let by tedy měli užívat vyšší dávky. To platí i pro osoby trpící chronickým onemocněním nebo pro ty, kteří mají tmavou barvu pleti. V současné době se ukazuje, že tyto skupiny, které trpí nedostatkem vitamínů D jsou nejvíce ohroženi onemocněním covid-19.

Analýza z Velké Británie zjistila, že černoši umírají na covid-19 čtyřikrát častěji než lidé s bílou pletí. A lidé v Pákistánu, Indii a Bangladéši mají podle statistik významně vyšší riziko úmrtí. Afroameričané v USA, kteří představují 13,4 % obyvatelstva, představují 60 % úmrtí na covid-19. Senioři, kteří jsou nejohroženější skupinou, představují ve Velké Británii 38 % úmrtí na covid-19 a v USA je to 34,6 %.

Kvůli výskytu všemožných babských rad ohledně vitamínu D jako „zázračného“ léku na covid-19 musel National Health Service (NHS) vydat na svých webových stránkách následující prohlášení: „Byly zaznamenány zprávy o vitamínu D, že snižuje riziko onemocnění covid-19, ale neexistují o tom žádné důkazy.“

K varování se přidávají také vědci z Evropy i USA, protože panují obavy z užívání vitamínu D ve vyšších dávkách, než je doporučeno. „Tyto informace nejsou podpořeny žádnou studií na lidech, ale pouze na základě spekulací o předpokládaných mechanismech,“ varují vědci.