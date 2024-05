Odboráři opustili jednání tripartity, potvrdil Středula. Podle vlády k tomu nebyl důvod

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil odchod odborářů za dětinský a nepochopitelný. Pro takovou reakci nebyl důvod, řekl. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) ukázali zástupci zaměstnanců, jak si představují dialog.

Tripartita projednala aktuální situaci v zemědělství. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) informoval sociální partnery o vývoji v rámci EU i na národní úrovni a o možnostech státu, jak zemědělcům pomoci jejich problémy řešit. Jedná se především o nízké ceny některých plodin na komoditních burzách, problémy zaviněné výkyvy počasí či vysokou míru byrokracie. Ministr Výborný shrnul výsledky dosavadních jednání české vlády na evropské úrovni, jež mají za cíl ochránit české producenty, a představil i mimořádnou finanční pomoc, kterou zemědělci dostanou už v první polovině letošního roku. Zmínil i další mimořádnou pomoc, kterou vláda projedná pro sektor ovocnářství, školkařství a další postižené nedávnými mrazy.

Sociální partneři se věnovali rovněž problematice zavádění prvků duálního vzdělávání do školského systému. Jedná se o větší zapojení firem do odborného vzdělávání, což je i jeden ze závazků obsažených v programovém prohlášení vlády. Vláda zaměstnavatelům a odborářům představila návrh paragrafovaného znění novely školského zákona, která počítá s rozšířením odborného vzdělávání na dobrovolném smluvním základě o možnost odborného výcviku v certifikovaných firmách. Návrh vychází z odborné diskuse se zaměstnavateli i z diskusí na tzv. školské tripartitě. Zástupci tripartity se dohodli, že do dvou týdnů proběhne další jednání o možných dalších návrzích změn tak, aby výslednou dohodu stihla vláda prosadit v Parlamentu ještě do konce svého funkčního období. Cílem je, aby absolventi více odpovídali potřebám trhu práce.

Vláda projednala se sociálními partnery také návrh nového nařízení vlády, kterým v návaznosti na novelu zákona o zaměstnanosti chce sestavit seznam tzv. bezpečných států mimo EU, jejichž občané by mohli, pokud si vyřídí vstup na české území, přijít do Česka za prací bez nutnosti získat pro to zvláštní povolení (např. zaměstnaneckou kartu nebo tzv. modrou kartu). Jednalo by se zatím o osm států, například o Austrálii, Nový Zéland, Velkou Británii, Japonsko, Kanadu či Korejskou republiku. Cílem je za zjednodušených podmínek dostat na český pracovní trh nové potřebné pracovní síly, především vysoce kvalifikované.

Odbory již o víkendu oznámily, že svolaly na úterý 21. května protest v Praze. Zástupci zaměstnanců se chtějí vymezit proti chystaným změnám v zákoníku práce či důchodech, například proti propuštění bez udání důvodu či prodlužování věku odchodu do penze.