Bez Vrány, Noska či Chlapíka. Trenéři naopak ze zámoří povolali na domácí MS Kämpfa

V posledním škrtu museli Rulík a spol. vyřešit otázku, kterých deset hráčů bude nakonec muset z kola ven. Černého Petra nakonec obdrželi obránci Mašín, Košťálek, Ticháček a Zábranský a útočníci Vrána, Nosek, Chlapík, Michal Špaček, Radim Zohorna a Ondřej Kovařčík. Proč se nakonec realizační tým rozhodl pro jiná jména? "Kluci, co jsou v nominaci, si udrželi konstatní výkonnost bez nějakých propadů, proto si to vybojovali. Myslel jsem si, že forma některých hráčů bude lepší," uvedl trenér Radim Rulík a pokračoval: „U Noska jsem se rozhodl po jeho prvním zápase proti Finsku, že už ho na další utkání nebudu nominovat. Důvody jsem mu osobně řekl, nebudu je říkat veřejně. Zvolili jsme prostě jiné hráče. Rozhodl jeho výkon proti Finsku. Jakub Vrána je talentovaný hráč, ale nepřišel v takové formě, jakou bychom si představovali.“

Největším překvapením nominace je útočník David Kämpf, jemuž v NHL skončila sezóna poté, co jeho Toronto nepřešlo přes Boston v rámci 1. kola play-off této kanadsko-americké soutěže. Jelikož nyní nominace čítá bez brankářů 23 jmen (osm beků a patnáct forvardů), dojde ještě k vyškrtnutí jednoho jména. A to proto, že soupiska pro MS musí dle pravidel Mezinárodní hokejové federace IIHF čítat 22 jmen v poli. Tudíž v případě, že se Kämpf k týmu připojí, bude se muset kouč Rulík rozloučit ještě s jedním útočníkem.

„David by se měl připojit k týmu ve čtvrtek. Kontaktoval jsem ho hned po rozhodujícím zápase s Bostonem. Má sice nějaké šrámy, ale dalo by se říct, že je fit a má zájem přijet. Už čekáme jen na zelenou od Toronta. Čekáme, až projde výstupní zdravotní prohlídkou,“ nechal se slyšet ke Kämpfovi generální manažer národního týmu Petr Nedvěd, který má na starost hráče z NHL.

K tomu, kdo z útočníků by nakonec musel být odejit, trenér Radim Rulík uvedl následující: „Oznámíme ho, až se připojí David Kämpf. Nevíme, jak dopadne jeho výstupní kontrola. V momentě, kdy se připojí, tak ve čtvrtek oznámíme 22 nominovaných hráčů a pak také to, kolik jich zapíšeme na soupisku pro první utkání.“

Další posily by mohly do Prahy přijet po 2. kole play-off NHL, které bude taktéž realizační tým sledovat. Ve hře tak může být (ovšem až během šampionátu) příjezd bostonských medvědů Davida Pastrňáka a Pavla Zachy nebo také Filipa Hronka z Vancouveru.

Podle očekávání v konečné nominaci nechybí osmatřicetiletý veterán, držitel tří medailí (zlato z roku 2010, bronzy z let 2011 a 2022) Roman Červenka, pro kterého bude domácí šampionát již jedenáctým mistrovstvím světa, kterého se zúčastní. S největší pravděpodobností to bude on, kdo bude nosit kapitánské „céčko“, ale i tato skutečnost zatím ještě není známá, stejně tak, kdo budou kapitánovi asistenti. Vše se oznámí na úterní tréninku v pražské O2 Areně.

Mimochodem, dalšími, kdo mají v tomto týmu pro letošní MS medaile, jsou brankář Mrázek (bronz z roku 2012) a jeho kolegové v brance Dostál s Vejmelkou, obránci Kempný, Ščotka, Kundrátek a útočníci Flek, M. Stránský a Kämpf (všichni bronz z roku 2022).

Nejmladším reprezentantem naopak bude jednadvacetiletý bek David Špaček, který tak může snít o debutu na světovém šampionátu. Spolu s ním stejně tak i další obránce Mašín a útočníci O. Kaše, P. Kousal, M. Kovařčík a Kondelík.

Dodejme, že první zápas na domácím šampionátu odehraje tato Rulíkova parta hned v první hrací den, tedy v pátek 10. května večer od 20:20, kdy se v pražské O2 Areně střetne s Finskem.

Nominace české hokejové reprezentace pro MS:

Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL; 3 zápasy), Petr Mrázek (Chicago/NHL; 12), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 16)

Obránci: Michal Kempný (Sparta Praha; 85 zápasů/10 branek), Jakub Krejčík (Sparta Praha; 117/6), Libor Hájek (Pardubice; 14/2), Tomáš Kundrátek (Třinec; 110/11), Jan Ščotka (Kometa Brno; 48/1), Radko Gudas (Anaheim/NHL; 36/3), Jan Rutta (San Jose/NHL; 43/5), David Špaček (Iowa Wild/AHL; 4/1)

Útočníci: Pavel Kousal (Sparta Praha; 20/2), Michal Kovařčík (Jukurit Mikkeli/Fin.; 24/1), Ondřej Palát (New Jersey/NHL; 23/3), Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 55/7), Jakub Flek (Kometa Brno; 81/19), Ondřej Kaše (Litvínov; 4/0), Jáchym Kondelík (České Budějovice; 6/1), Lukáš Sedlák (Pardubice; 26/9), Daniel Voženílek (Třinec; 19/6), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 198/54), Dominik Kubalík (Ottawa/NHL; 85/34), Radan Lenc (HV 71/Švéd.; 69/15), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 67/10), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 61/21), David Kämpf (Toronto/NHL;14/3)