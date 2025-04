Extraliga play off 2025: Drama pokračuje, Hradec zchladil rozjeté Dynamo a je zpět ve hře

Úvod druhého semifinálového duelu mezi Hradcem Králové a Pardubicemi nabídl spíše taktickou bitvu než ofenzivní smršť. Domácí se potýkali s pomalou rozehrávkou, kterou hosté aktivním napadáním efektivně narušovali. Pardubicím ale bez přítomnosti své první formace chyběla kreativita i důraz v zakončení. Přesto to byl Hradec, kdo se ujal vedení – Tomáš Pavelka zkusil štěstí střelou od modré čáry, která po nešťastné teči Mateje Pauloviče skončila za zády Romana Willa.

Pardubice však brzy ukázaly, proč patří mezi hlavní favority letošního play-off. V přesilovce sehrály parádní kombinaci na jeden dotek, do které se zapojili Roman Červenka, Lukáš Sedlák a zakončující Nicholas Jones. Hra hostů se s postupem času zvedala, což potvrdil i gól do šatny – Roman Červenka krásně přihrál vzduchem Sedlákovi a ten, byť možná se štěstím, poslal puk od ramene do sítě a otočil skóre na 2:1.

Třetí třetina byla ve znamení zvýšené aktivity Hradce, který se pokoušel najít cestu skrz disciplinovanou obranu Dynama. Hosté spoléhali na brejky a dlouho drželi těsný náskok. Když už to vypadalo, že si Pardubice odvezou druhý bod v sérii, přišla 58. minuta a s ní srovnání – Aleš Jergl využil zakrytého výhledu brankáře Willa a propálil ho ranou mezi betony.

Zápas ještě zdramatizoval moment, který se nejspíš bude dlouho rozebírat. Vzápětí po vyrovnání se Pardubice dostaly do útočného pásma a z mezikruží skóroval opět Lukáš Sedlák. Gól ale neplatil – čárový rozhodčí situaci posoudil jako ofsajd, přestože televizní záběry nic jednoznačného neodhalily. Verdikt sudích rozčílil pardubickou střídačku, zatímco domácí to vyburcovalo k mohutnému finiši.

Rozhodnutí nakonec přineslo až prodloužení. V jeho čase 67:35 se znovu prosadil Aleš Jergl, tentokrát tvrdou a přesnou ranou z levého kruhu. Stadion bouřil a Hradec srovnal stav série na 1:1. Jergl se stal hrdinou večera, který svým výkonem udržel domácí naděje na finále živé a pořádně zamíchal kartami v této vyhecované východočeské sérii.