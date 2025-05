Dostavba Dukovan zastavena. Soud den před podpisem zastavil největší tendr v české historii

Předběžné opatření vstoupilo v platnost v pondělí a bude platit až do rozhodnutí o samotné žalobě. Soud svůj krok odůvodnil vážnou újmou, která by EDF hrozila v případě, že by byla smlouva podepsána. „Pokud by došlo k uzavření smlouvy, ztratil by francouzský uchazeč nenávratně možnost získat veřejnou zakázku, a to i kdyby mu soud dal v soudním sporu za pravdu,“ uvedl soud v oficiálním prohlášení.

Soud si podle svého rozhodnutí uvědomuje, že odklad podpisu může způsobit zdržení ve výstavbě nových jaderných bloků, které jsou klíčové pro energetickou budoucnost země. I přesto dospěl k závěru, že v tuto chvíli převažuje zájem na dodržení zákonných postupů a zajištění efektivního soudního přezkumu.

Francouzská EDF podala žalobu krátce poté, co ÚOHS zamítl její námitky proti průběhu tendru. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna sice připustil, že zadavatel – Elektrárna Dukovany II – měl dodržet alespoň základní zásady veřejného zadávání, ale zároveň rozhodl, že kontrola tohoto procesu nespadá do působnosti úřadu. Soud nyní předběžně označil argumenty EDF za „relevantní a poměrně silné“, což vedlo k vydání opatření.

Elektrárna Dukovany II, v níž má stát osmdesátiprocentní podíl, považuje žalobu za neopodstatněnou a hájí korektnost výběrového řízení. Mluvčí společnosti Ladislav Kříž označil postup firmy za transparentní a férový. „Každý krok v procesu byl podroben kontrole mezinárodních expertů i forenzního týmu poradenské společnosti KPMG,“ uvedl podle webu Novinky.

Kříž rovněž zdůraznil, že vítězná nabídka KHNP je podle investora výhodnější než ta od EDF. „Vyhodnotili jsme všechny nabídky v souladu se zákonem a v zájmu českých občanů a firem. Pokud se žaloba ukáže jako nedůvodná, budeme po EDF požadovat náhradu škody,“ doplnil mluvčí s tím, že firmu považuje za neúspěšného uchazeče, který se „snaží tendr zablokovat soudní cestou“.

K žalobě EDF se vyjádřil také premiér Petr Fiala (ODS), který uvedl, že vláda respektuje rozhodnutí soudu, ale trvá na tom, že celý proces proběhl korektně. „Při výběru dodavatele byl klíčový dostatek cenově přijatelné elektřiny pro občany i firmy a nejlepší garance. Věřím, že soud rozhodne rychle a s vědomím všech důsledků,“ napsal Fiala na síti X.

EDF i další neúspěšný uchazeč, severoamerická společnost Westinghouse, již dříve podaly námitky proti výběrovému řízení, které ÚOHS zamítl. Rozklad proti jeho rozhodnutí zamítl předseda úřadu 24. dubna.

Proti předběžnému opatření je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Elektrárna Dukovany II už avizovala, že tento krok zváží.