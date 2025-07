Důchody a novinka ohledně tisícovky navíc. V červenci nastává změna

Od úterý 1. července platí novinka pro důchodce, kteří dosáhnou věku 85 let. Stát jim již nějaký čas automaticky zvyšuje procentní výměru důchodu o rovnou tisícikorunu měsíčně. Nově na ni budou mít nárok již od prvního dne měsíce, v němž dosáhnou zmíněného věku.

"Díky tomu klienti dostanou v tomto měsíci i doplatek za období od začátku měsíce až do dne předcházejícího dni splatnosti důchodu. Dosud toto zvýšení náleželo až ode dne splatnosti důchodu v měsíci, v němž důchodce dosáhl 85 let," vysvětlila správa na webu. K úpravě nároku na zvýšení důchodu při dosažení 85 let dochází v rámci novely zákona o důchodovém pojištění.

Úřad novinku vysvětlil na příkladu imaginárního pana Nováka, který pobírá důchod 14. dne v měsíci, přičemž 85. narozeniny má 5. července. V červenci mu tedy ČSSZ vyplatí zvýšenou procentní výměru důchodu o 1 000 Kč od 14. července a doplatek poměrné části navýšení procentní výměry o 1 000 Kč za období od 1. do 13. července. Od srpna už bude panu Novákovi chodit zvýšený důchod.

"Doplatek vyplatíme stejným způsobem, jakým klienti dostávají důchod (např. na účet nebo poštou). Klienti jsou o zvýšení důchodu při dosažení věku 85 let vždy informováni dopisem," dodala správa s tím, že nejnovější změna přináší větší přehlednost, automatizaci a zvýšení komfortu pro klienty ČSSZ, kteří se dožívají významného životního jubilea.