Nové informace o rozsahu škod pro íránský jaderný program. Šéf rozvědky promluvil

Lerner v úterním rozhovoru pro francouzskou zpravodajskou stanici LCI prohlásil, že byly poškozeny různé části íránského jaderného programu. "Naše zjištění jsou taková, že každá z částí byla velmi vážně zasažena, velmi vážně poškozena. Jaderný program, jak jsme ho znali, byl extrémně zpomalen, zřejmě o mnoho měsíců," konstatoval.

Podle šéfa francouzské rozvědky bylo zničeno i menší skladiště obohaceného uranu, ale zbytek zásob má Írán nadále k dispozici. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) již v dřívějším průběhu roku uvedla, že Írán nashromáždil dostatek materiálu pro výrobu asi deseti bomb.

"Dnes máme indicie, kde se uran nachází, ale nedokážeme to s jistotou říct, dokud MAAE neobnoví svou práci. Je to velmi důležité. My nemáme možnosti ho vystopovat," dodal Lerner.

Šéf MAAE Rafael Grosso již na konci června konstatoval, že Írán má nadále schopnost během několika měsíců obohatit uran na dostatečnou úroveň pro výrobu jaderné zbraně. Z jeho slov vyplynulo, že škody způsobené americkými útoky nejsou takové, jak tvrdil Bílý dům.

Grossi konstatoval, že americké údery, které přispěly k uzavření příměří mezi Izraelem a Íránem, způsobily značné, nikoliv však nezvratné škody. "Upřímně řečeno, nikdo nemůže říct, že všechno zmizelo a nic tam není," uvedl šéf agentury pro americkou stanici CBS News.

Podle Grossiho může Teherán mít materiál pro výrobu jaderné zbraně během několika měsíců, pokud "spustí centrifugy a vyrobí obohacený uran". Dodal, že íránský režim nadále disponuje odpovídajícími průmyslovými a technologickými kapacitami.

MAAE nebyla prvním orgánem, který naznačil, že íránský jaderný program neutrpěl takové škody, o kterých mluvil americký prezident Donald Trump. Už dříve zaznělo od zpravodajců Pentagonu, že americké údery vrátily program jen o několik měsíců nazpět.