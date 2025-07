Izrael chce přesídlit lidi z Gazy do „humanitárního města“. Šlo by zřejmě o válečný zločin

Izraelský ministr obrany Israel Katz nařídil armádě urychlit přípravy na vybudování takzvaného „humanitárního města“ na troskách Rafahu v jižní části Pásma Gazy. Informovala o tom americká stanice CNN s odkazem na izraelské zdroje.

„V této zóně bude zpočátku ubytováno asi 600 000 palestinských uprchlíků, kteří byli nuceni evakuovat do oblasti Al-Mawasi podél pobřeží jižní Gazy. Palestinci, kteří do této zóny vstoupí, budou podrobeni kontrole, aby se ověřilo, že nejsou členy Hamásu,“ uvedly izraelské zdroje.

Ministr Katz v této souvislosti prohlásil, že obyvatelé „nebudou moci zóny opustit“ a že „nakonec zde bude zadrženo celé obyvatelstvo Gazy“. Podle něj Izrael realizuje plán, který „poprvé představil americký prezident Donald Trump“ a jenž má „umožnit Palestincům emigrovat z Gazy do jiných zemí“.

Premiér Benjamin Netanjahu během pondělní schůze s Trumpem v Bílém domě uvedl, že Izrael „velmi úzce spolupracuje se Spojenými státy na hledání zemí, které se budou snažit realizovat to, co vždy říkaly, že chtějí dát Palestincům lepší budoucnost“. Dodal, že se Izrael „blíží k nalezení několika zemí“.

Podle ministra obrany má zóna být spravována mezinárodními institucemi, nikoliv izraelskými silami. „IDF bude chránit zónu z dálky,“ uvedl Katz a přirovnal fungování k projektu Gazská humanitární nadace (GHF), kterou podporují USA a Izrael. Ta provozuje distribuční centra humanitární pomoci, zatímco armáda zajišťuje jejich bezpečnost.

K plánům se vyjádřil také mluvčí izraelské armády Effie Defrin: „Každá možnost má své důsledky. Budeme jednat podle pokynů politického vedení.“

Návrh vyvolal odpor některých zahraničních aktérů. Britský ministr zahraničí David Lammy označil vyjádření ministra Katze za překvapivá. „Jsou v rozporu s blížícím se příměřím, ke kterému jsme podle mého názoru směřovali. Plán nepovažuju za seriózní kontext, v němž by obyvatelé Gazy mohli získat pomoc a podporu, kterou v tuto chvíli potřebují,“ uvedl.

Odmítavé stanovisko vydal i Katar. „Velmi jasně jsme řekli, že jsme proti jakémukoli nucenému přesídlení Palestinců nebo jakémukoli přesídlení Palestinců mimo jejich území,“ zdůraznil mluvčí katarské diplomacie Majed Al Ansari.

Kritiku připojilo i hnutí Hamás, které je s Izraelem ve válce téměř dva roky. „Neustálé snahy Izraele o násilné vysídlení našeho lidu a etnické čistky narazily na legendární odolnost. Náš lid pevně stojí tváří v tvář zabíjení, hladu a bombardování a odmítá jakoukoli budoucnost diktovanou zpravodajskými centry nebo politickými vyjednáváními,“ stojí v jeho úterním prohlášení.

Izraelský právník a expert na lidská práva Michael Sfard upozornil, že plán by mohl představovat válečný zločin. „Katzův plán představuje násilné přesídlení obyvatelstva v rámci přípravy na deportaci. Pokud se to děje v masovém měřítku – celé komunity – může to být válečný zločin,“ uvedl.

„Neexistuje konsensuální odchod. Neexistuje dobrovolný odchod. Lidé budou z Gazy utíkat, protože Izrael na ně uplatňuje donucovací opatření, která jim znemožní život v Gaze. Podle mezinárodního práva nemusíte naložit lidi do nákladních aut pod hrozbou zbraní, abyste spáchali zločin deportace,“ dodal.

Vedle plánu na výstavbu „humanitárního města“ v Rafahu se objevují návrhy, které zvažují umístění přesídlovacích nebo tranzitních zón mimo Pásmo Gazy. Například Američany podporovaný koncept „Humanitarian Transit Areas“ (HTA), navržený některými zástupci GHF, zahrnuje až osm táborů v pásmu Gazy s možností přesunu obyvatel také do Egypta či na Kypr, informovala o tom agentura Reuters.