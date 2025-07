Australanka je vinná z trojnásobné vraždy. Smrtícím prostředkem se staly houby

Porota v australském státě Victoria uznala Erin Pattersonovou vinnou z trojnásobné vraždy a pokusu o vraždu čtvrté osoby. Podle obžaloby záměrně připravila oběd obsahující smrtelně jedovaté houby, který vedl k otravě jejího bývalého tchána, tchyně a jejich příbuzné. Tragédie se odehrála 29. července 2023 v městě Leongatha. Informovala o tom americká stanice CNN.

Pattersonová pozvala na oběd pět osob, mezi nimiž byli její bývalí tchán a tchyně Don a Gail Pattersonovi, Gailina sestra Heather Wilkinsonová a její manžel Ian Wilkinson. Jediným, kdo se nakonec jídla nezúčastnil, byl Pattersonové odloučený manžel Simon, který se den předem omluvil – což mu pravděpodobně zachránilo život.

Několik hodin po požití pokrmu se čtyři hosté začali cítit špatně, trpěli silným zvracením a průjmem. Všichni byli hospitalizováni a uvedeni do umělého spánku. Gail a Heather zemřely 4. srpna na následky selhání více orgánů, Don zemřel o den později, poté, co jeho tělo odmítlo transplantovaná játra. Ian Wilkinson přežil po dvouměsíční hospitalizaci, jeho stav byl původně kritický.

Podle obžaloby si Pattersonová předem vyhledávala účinky muchomůrky zelené, smrtelně jedovaté houby, která se sice běžně vyskytuje v Evropě, ale byla nalezena i v okolí jejího bydliště. Vyšetřovatelé tvrdí, že houby sama nasbírala a použila při přípravě jídla.

Pattersonová podle prokurátorky Nanette Rogersové využila k vraždě „čtyři promyšlené podvody“. „Prvním podvodem bylo vymyšlené tvrzení o rakovině, které použila jako záminku pro pozvání na oběd. Druhým podvodem byla smrtelná dávka jedu, kterou obžalovaná tajně přidala do domácího hovězího Wellingtonu. Třetím podvodem byly její pokusy vzbudit dojem, že také utrpěla otravu muchomůrkou zelenou, a čtvrtým podvodem bylo dlouhodobé utajování, které zahájila, aby skryla pravdu,“ shrnula.

Doktor Chris Webster, který se podílel na záchraně obětí otravy v australském Leongathě, během soudního líčení popsal první chvíle po přijetí manželů Heather a Iana Wilkinsonových. Oba trpěli silnými zažívacími potížemi, které lékařský tým podle BBC zpočátku vyhodnotil jako otravu jídlem. Heather Wilkinsonová přitom personálu líčila „krásné odpoledne“ strávené u Erin Pattersonové. „V jednu chvíli jsem se Heather zeptal, jak chutnalo hovězí Wellington, a ona řekla, že bylo vynikající,“ uvedl Webster.

Z preventivních důvodů odebral lékař vzorky krve a odeslal je k analýze. Krátce poté obdržel telefonát z jiné nemocnice, kde ošetřovali Dona a Gail Pattersonovy. Lékařka mu sdělila, že podezření padá nikoli na maso, ale na jedovaté houby. Na základě této informace byl okamžitě upraven léčebný postup, ale u většiny pacientů už došlo k dramatickému zhoršení zdravotního stavu.

Krátce poté se u vchodu do nemocnice objevila žena, která se představila jako Erin Pattersonová. Tvrdila, že trpí žaludeční nevolností. „Řekl jsem: ‚Počkejte, jak se jmenujete?‘ A ona odpověděla: ‚Erin Pattersonová‘. V tu chvíli mi to došlo... to je ta kuchařka,“ vypověděl Webster.

Lékař se Pattersonové zeptal, odkud houby pocházely. Žena odpověděla, že je koupila v obchodním řetězci Woolworths. Tato odpověď však vyvolala pochybnosti. „Pomyslel jsem si: ‚Dobře, ano, udělala jsi to, ty ohavná ženská. Všechny jsi je otrávila‘,“ uvedl Webster. Dodal, že přiznání o sběru hub v přírodě by bylo mnohem uvěřitelnější, neboť jde v oblasti o běžnou praxi. Naproti tomu tvrzení, že pocházejí z regulovaného maloobchodu, působilo nevěrohodně.