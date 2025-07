Vláda zakázala čínské služby ve státní správě. Znovu řešila i páteční blackout

Úřady a instituce v rámci české státní správy budou mít zákaz používat všechny produkty, aplikace, řešení, webové stránky a webové služby poskytované čínskou společností DeepSeek. Zákaz vydala vláda Petra Fialy na základě analýzy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. „Vláda dnes ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost učinila další důležitý krok v posilování kybernetické bezpečnosti České republiky,“ konstatoval předseda vlády Petr Fiala. „DeepSeek je čínská společnost, která v letošním roce vydala svůj velký jazykový model R1. Jelikož se jedná o čínskou společnost, dopadají na ni veškeré povinnosti spojené s legislativou Čínské lidové republiky. To zahrnuje nutnost poskytnout součinnost orgánům čínského státu, což může vést k přístupu státního aparátu k datům uchovávaným na serverech v Čínské lidové republice,“ vysvětlil rizikovost používání těchto produktů premiér Fiala. Aplikace vykazují také další bezpečnostní rizika, například nedostatečné zabezpečení přenosu a sběru dat.

Vláda se zabývala aktuálním stavem příprav projektu výstavby horkovodu z Elektrárny Dukovany do Brna. Horkovod vznikne na základě vládou schváleného memoranda o spolupráci mezi společností Teplárny Brno, společností ČEZ, vládou, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí, Ministerstvem dopravy, statutárním městem Brno, Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina. „Projekt horkovodu z Dukovan do Brna je výborným příkladem klimaticky odpovědné a energeticky odpovědné politiky, která ukazuje, jak se dá i sekundárně využívat jaderná energie, respektive odpadní teplo, které bude sloužit k zásobování teplem v Brně,“ konstatoval premiér Fiala. Realizace projektu, který bude financován z výnosu prodeje emisních povolenek, pokračuje podle plánu a k tomu zřízená pracovní skupina bude vládu o jeho průběhu dál informovat.

Kabinet projednal i zprávu Komise pro otázky masových hrobů Ďáblického hřbitova. Na hřbitově v pražských Ďáblicích se nachází v hromadných hrobech tisíce ostatků včetně obětí zavražděných komunistickým a nacistickým režimem. „Po 35 letech od sametové revoluce děláme první významný krok k nápravě této historické křivdy,“ poznamenal premiér Fiala. Komisi, která z popudu předsedy vlády v roce 2023 vznikla, se podařilo identifikovat tři politické vězně z období nacistické okupace, jednoho vězně z Malé pevnosti Terezín, jednoho příslušníka americké armády a celkem 113 politických vězňů komunistického režimu. Exhumace pátera Josefa Toufara byla od roku 1989 jedinou úspěšnou exhumací na Ďáblickém hřbitově „Díky práci komise dokážeme přesně určit polohu 24 osob a vláda dnes na základě této zprávy schválila peníze a návrh komise na exhumaci v první fázi ostatků tří politických vězňů. Jsou to lidé, kteří byli popraveni v roce 1949 a jejich těla byla vhozena do šachtových hrobů, konkrétně do šachty číslo 14. Jedná se o Karla Sabelu, který bojoval v československé zahraniční armádě, Miloslava Jebavého, který působil v armádách Velké Británie a Svobodné Francie, a Viléma Soka, který se podílel na odboji v okupované vlasti a účastnil se Pražského povstání v roce 1945,“ upřesnil předseda vlády. „Mám opravdu dobrý pocit, že se podařilo dovést tuto věc do konce a že jsme udělali první krok ke splacení dluhu, který vůči všem těmto obětem a těmto hrdinům naše společnost má,“ dodal premiér Fiala.

Vláda projednala a schválila program na podporu navýšení kapacit veřejných vysokých škol v nelékařských zdravotnických studijních programech v letech 2026 až 2037. Program, který vznikl ve spolupráci ministerstev školství a zdravotnictví, má pomoci zvýšit počty absolventů v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, radiologický asistent a nutriční terapeut. „Program představuje dlouhodobý finanční nástroj, který pomůže veřejným vysokým školám,“ řekl předseda vlády. „Je to mimořádně důležité, protože absolventů těchto oborů není dostatek a tento problém se ještě prohloubí demografickým vývojem spojeným se stárnutím populace. Už dnes se nedostatek zdravotnického personálu v některých regionech projevuje, a pokud bychom neudělali tento krok a další kroky, hrozily by českému zdravotnictví vážné problémy,“ upozornil premiér Fiala. Vláda počítá s tím, že na tento program vynaloží v následujících letech 12,8 miliardy korun.

Kabinet se zabýval také pátečním rozsáhlým výpadkem dodávek elektrické energie, který postihl zhruba milion odběratelů v části Prahy, Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje a východních Čech. Vláda znovu zdůraznila, že k problému došlo vinou technické závady na jednom z hlavních fázových vodičů a že závadu nezpůsobil ani kybernetický útok, ani násilný čin, ani přetížení soustavy kvůli velkým přetokům z Německa v souvislosti se zvýšenou výrobou obnovitelných zdrojů, jak část veřejnosti spekuluje. Kabinet opět ocenil rychlost, s jakou se podařilo pracovníkům ČEPS problém opravit, a konstatoval, že tato událost prokázala připravenost České republiky na mimořádné situace. Konkrétní příčina pádu fázového vodiče je v šetření.

Vláda rovněž schválila záměr Ministerstva vnitra nakoupit v letech 2025 až 2030 jedenáct nových lehkých vrtulníků pro potřeby Policie ČR. Nové vrtulníky, jejichž nákup vyjde až na 5,54 miliardy korun, nahradí dosluhující stroje, které se blíží stáří 30 let a jejich provoz je již ekonomicky nevýhodný a přestává splňovat rostoucí nároky na výkon služby. Policie ČR bude navíc od roku 2028 i nadále zabezpečovat také leteckou záchrannou službu, a to na třech stanovištích v Praze, v Brně a v Ostravě.

Vláda na zasedání schválila také implementační plán Hospodářské strategie České republiky, který se zaměřuje na opatření podporující hospodářský rozvoj, jako jsou například snižování regionálních rozdílů ve vzdělávání, modernizace školství, flexibilita pracovně-právních vztahů, snižování administrativní zátěže podnikatelů nebo podpora moderních průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Mezi důležité úkoly vyplývající ze strategie patří také modernizace a transformace české energetiky a dobudování a modernizace strategické infrastruktury.

Vláda projednala a schválila rovněž akční plán podpory sportu na příští rok, který připravila Národní sportovní agentura. Akční plán je rozdělen na pět vzájemně provázaných strategických oblastí, v rámci kterých je definováno 24 konkrétních opatření na podporu a rozvoj sportu v ČR, jakou jsou třeba státní podpora sportu, prohlubování spolupráce Národní sportovní agentury se zainteresovanými subjekty nebo důraz na prevenci negativních jevů ve sportu.

Kabinet schválil rovněž návrh smlouvy mezi Českou republikou a Německem o výstavbě Krušnohorského tunelu, který bude klíčovou součástí plánované vysokorychlostní železniční trati mezi Prahou a Drážďany a součástí panevropské železniční sítě. Více v tiskové zprávě Ministerstva dopravy. Vláda se také seznámila s informací ministryně spravedlnosti obsahující aktualizovanou časovou osu řešení tzv. bitcoinové kauzy. Ministerstvo rovněž vybralo auditora, který nezávisle posoudí zákonnost postupu resortu v této věci.