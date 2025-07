Předpověď počasí už s extrémy nepočítá. Meteorologové upřesnili výstrahu

Meteorologové vysvětlili, že varování upravili s ohledem na nižší než očekávané srážkové úhrny v oblasti Moravskoslezských Beskyd, kde většinou spadlo 35 až 55 milimetrů srážek. Roli sehrála velmi nízká nasycenost území.

"Hydrologická odezva na tocích zasažených srážkami byla minimální a bez dosažení stupňů povodňové aktivity," uvedl ústav na sociální síti X.

Varování před vydatnými srážkami ale zůstává v platnosti do půlnoci na čtvrtek pro oblasti Rožnova pod Radhoštěm ve Zlínském a Českého Těšína, Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince v Moravskoslezském kraji.

"Do konce platnosti výstrahy by srážkové úhrny neměly v oblasti Moravskoslezských Beskyd překročit 40 mm. Jen v případě vyšších úhrnů by na menších tocích mohlo ojediněle dojít k překročení 1. SPA," dodali meteorologové.