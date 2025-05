Přidejte se k USA, získáte skvělou zdravotní péči, řekl Trump Carneymu. Nejsme na prodej, opáčil kanadský premiér

„Myslím si, že by to pro Kanaďany znamenalo obrovskou daňovou úlevu,“ uvedl Trump a dodal, že spojení by Kanadě přineslo „zdarma vojenskou ochranu, skvělou zdravotní péči a mnoho dalších výhod“. Trump, který se často odkazuje na svou minulost realitního developera, podotkl: „Když se podívám na USA a Kanadu dohromady, tak si říkám – takhle to mělo být od začátku.“

Prezident však zároveň dodal, že se o spojení nebude jednat, pokud o to druhá strana nebude stát. Mark Carney reagoval rozhodně: „Jak víte z realitního světa, některá místa nejsou a nikdy nebudou na prodej.“ Dále uvedl, že se během své kampaně setkal s „vlastníky Kanady“ a je jasné, že země „na prodej nebude – nikdy“.

Carney místo toho vyzdvihl význam strategického partnerství mezi Kanadou a USA, přičemž zdůraznil plán své vlády na výrazné navýšení investic do bezpečnosti. Poděkoval Trumpovi za „revitalizaci mezinárodní bezpečnosti a NATO“ a ujistil, že Kanada vloží „veškerou váhu“ do spolupráce v rámci aliance.

Trump rovněž zpochybnil potřebu prodlužování dohody USMCA (Spojené státy – Mexiko – Kanada), která byla uzavřena během jeho prvního funkčního období a jejíž platnost končí příští rok. Prezident prohlásil, že zvažuje její přepracování, ale „není si jistý, jestli je vůbec nutná“.

Přesto ujistil, že vztahy s Kanadou zůstanou přátelské bez ohledu na obchodní spory. Carney přitakal, že dohoda může sloužit jako základ pro širší jednání, ale přiznal, že některé její části bude třeba změnit.

Obchodní rozhovory mezi oběma lídry však začaly napjatě, když Trump kategoricky odmítl možnost zrušení cel na kanadské zboží. „Ne, tak to prostě je,“ odpověděl prezident na dotaz, zda by ho Carney mohl přesvědčit ke změně postoje.

Trump v poslední době pohrozil zvýšením cel na kanadské mléčné výrobky až o 250 %, přičemž již nyní platí 25% cla na kanadskou ocel, hliník, automobily a jejich součásti. Kanada reagovala zavedením odvetných opatření v hodnotě přibližně 43 miliard dolarů, zaměřených například na americkou whisky, sportovní vybavení či domácí spotřebiče.

Trump se během tiskové konference rovněž vyjádřil k obchodním vztahům s Čínou. Prohlásil, že čínští představitelé „chtějí jednat“, a dodal, že rozhovory se uskuteční „v pravý čas“. Uvedl však, že s nikým z Číny zatím osobně nejednal, a zároveň tvrdil, že čínská ekonomika „velmi trpí“ kvůli přerušení obchodu s USA.

Na závěr Carney opětovně vyjádřil podporu společné bezpečnostní politice, ocenil Trumpovu roli v oživení NATO a přislíbil posílení kanadského závazku v rámci obranné aliance.

Trumpovo prohlášení o možném připojení Kanady k USA sice vyvolalo vlnu odmítavých reakcí, avšak slova obou lídrů naznačují, že i přes rozdílné postoje v otázkách cel a integrace zůstávají základní pilíře vztahu mezi oběma zeměmi stabilní.