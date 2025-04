Prahou se proběhnou půlmaratonci. Nastanou nejrůznější omezení v dopravě

Samotný půlmaraton, jehož se mohou lidé zúčastnit samostatně i v rámci týmů, odstartuje v 10:00. Trasa závodu vede z Bubenského nábřeží, kde je start i cíl, přes Čechův most, náměstí Jana Palacha a most Legií na Smíchov. Za zdejším nádražím dojde k obrátce, po které běžci poběží k Jiráskovu mostu, přes který se dostanou na druhý břeh Vltavy.

Zde uhnou na Národní třídu a přes Staroměstské náměstí budou pokračovat do Karlína. Před Palmovkou odbočí na Libeňský most a po jeho překonání zamíří do cíle u holešovické tržnice. Předpokládá se, že závod bude ukončen ve 13:00.

V souvislosti se závodem bude platit řada dopravních opatření, která najdou lidé na webových stránkách. Bude omezeno parkování, v některých ulicích se počítá s úplnými uzavírkami.

Půlmaraton omezí i městskou hromadnou dopravu, a to již od pátečních 22:00 do sobotních 15:30. "Z důvodu konání mezinárodního běžeckého závodu ½Maraton Praha 2025 je v sobotu 5. dubna 2025 etapovitě omezován provoz tramvají a autobusů zejména v centrální části města. Dopravu v centru zajistí především linky metra," uvádí dopravní podnik na webu, kde cestující najdou přehled změn.